La Casa de Papá Noel abre en Las Palmas de Gran Canaria y activa la Navidad en los barrios

El espíritu navideño se ha instalado con fuerza en Las Palmas de Gran Canaria gracias al programa “Sueña la Navidad”, una iniciativa del Ayuntamiento capitalino que del 15 al 21 de diciembre llenará todos los distritos de propuestas culturales, artísticas y de ocio pensadas para todos los públicos. Entre ellas, destaca la esperada Casa de Papá Noel, una de las atracciones más visitadas cada año, que este 2025 tendrá presencia en varios puntos de la ciudad.

La propuesta busca no solo fomentar la participación ciudadana en estas fechas señaladas, sino también dinamizar la vida de los barrios, descentralizando la programación habitual y acercando la cultura a todos los rincones del municipio.

El programa “Sueña la Navidad” combina cuentacuentos, animación infantil, espectáculos musicales, talleres y actos tradicionales como belenes vivientes, mercadillos o conciertos navideños. Todo ello se suma a las actividades ya habituales en enclaves como el Parque de Santa Catalina, la Playa de Las Canteras, Triana o la Plaza de Santa Ana.

Horarios y localizaciones de la Casa de Papá Noel

Una de las principales atracciones familiares será, sin duda, la Casa de la Navidad con Papá Noel, que abrirá sus puertas en dos ubicaciones distintas del distrito Isleta–Puerto–Guanarteme:

Viernes 19 de diciembre a las 18:00 horas en el Parque del Castillo de la Luz .

en el . Domingo 21 de diciembre a las 18:00 horas en la Plaza Pino Apolinario.

Ambas jornadas permitirán que los más pequeños puedan saludar en persona a Papá Noel y entregar sus cartas, en un ambiente decorado con motivos navideños y acompañado de animación.

Conciertos y cuentos en Isleta–Puerto–Guanarteme

Además de la Casa de Papá Noel, este distrito acogerá otras propuestas como:

Concierto clásico de Navidad en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen , el viernes 19 a las 20:00 h .

en la , el . Cantacuentos navideño en la Plaza de Las Coloradas , el sábado 20 a las 18:00 h .

en la , el . El musical “La Bella y la Bestia”, el domingo 21 a las 18:00 h en la Plaza del Pilar.

Ciudad Alta: talleres, payasos y villancicos

El distrito de Ciudad Alta contará con una intensa programación diaria:

Rafaelillo Clown ofrecerá espectáculos entre el 18 y el 21 de diciembre en lugares como el Parque de Las Rehoyas , Buenavista , Aurora Pérez Pérez o la Plaza Trini Borrull .

ofrecerá espectáculos entre el en lugares como el , , o la . La Peque Navidad llegará al Parque Juan Pablo II y al Parque Juegos Olímpicos de México con talleres infantiles, cuentos y villancicos .

llegará al y al con . El sábado 20 a las 20:00 h, la Plaza Don Benito acogerá el concierto “Navidad en el Trópico” con la artista Andrea Rodríguez.

Música y animación en el Distrito Centro

El corazón de la ciudad también se suma a la Navidad con actuaciones musicales y actividades infantiles:

Concierto de Navidad de la Parranda de Guaguas Municipales el viernes 19 a las 20:00 h en el Parque San Telmo .

de la el en el . Animación infantil el sábado 20 por la mañana en la Plaza de la Feria y por la tarde en el Lomo Apolinario .

el sábado 20 por la mañana en la y por la tarde en el . El domingo 21, actividades en Los Tarahales y La Paterna Alta, culminando con el Belén Viviente a las 19:00 h en la Plaza San Vicente de Paúl.

Tradición y familia en Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya

Este distrito mantendrá la esencia más tradicional de la Navidad:

Viernes 19 , Belén Viviente a las 20:30 h y talleres infantiles en Casa Ayala .

, a las y talleres infantiles en . Sábado 20 , espectáculo “ La Musiqueta: Cuentos de Navidad ” en el Parque Sixto Enrique a las 11:30 h y talleres infantiles en Piletas , Tenoya, Las Majadillas y Siete Puertas .

, espectáculo “ ” en el a las y talleres infantiles en . Domingo 21, nuevas sesiones de talleres en Lomo Los Frailes, Almatriche Alto, San Lorenzo y El Román.

Isla de Colores en Vegueta–Cono Sur–Tafira

El público escolar del distrito Vegueta–Cono Sur–Tafira disfrutará del proyecto “Isla de Colores”, un espectáculo audiovisual con títeres pensado especialmente para los centros educativos, reforzando el enfoque pedagógico y cultural de la programación navideña.