El ex gerente de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria habría desfalcado 115.000 euros

El ex gerente de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Rodríguez Neyra, habría desfalcado 115.000 euros. Rodríguez Neyra fue cesado de su cargo a principios de mes por porte del concejal del área, Pedro Quevedo, ante una "absoluta falta de gestión". La sociedad municipal que gestiona la actividad turística local en la capital celebró el jueves una junta general en la que acordaron, entre otras medidas, realizar una auditoría forense para determinar la cantidad que no habría estado justificada en las cuentas de la entidad.

Por el momento, el consejo de administración baraja una serie de agujeros económicos repartidos entre 2022 y 2025, aunque el grueso correspondería con el año en curso -unos 80.000 euros-, que es cuando la gestión de Rodríguez Neyra comenzó a ponerse en entredicho. El concejal envió en primavera un burodax al entonces gerente a modo de advertencia ante los problemas que estaban produciéndose. En un principio se habría producido una mejora, pero en los últimos meses la situación se desbocó.

¿Qué es una auditoría forente?

Una auditoría forense busca diseccionar todos los gastos y cuentas de una empresa, en este caso desde su conformación en 2022. Anteriormente, Turismo LPA era un servicio integrado en Sociedad de Promoción y a finales de ese año el Ayuntamiento decidió reconvertir el órgano de gestión del hotel Santa Catalina, del que González Neyra era gerente desde julio de 2020.

Según Quevedo, Rodríguez Neyra tendría que haberle entregado en noviembre al servicio de Desarrollo Local la contabilidad del año en curso para remitirla a la intervención municipal. "No lo hizo y fue imposible localizarle, una indisponibilidad que motivó su cese", apuntó este viernes el edil. Además, no pagó la nómina de los trabajadores. Turismo también pondrá en conocimiento de su gabinete jurídico la situación ante una posible denuncia.