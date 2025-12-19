La falta de línea de atraque y la competencia, retos clave del Puerto de Las Palmas a partir de 2026, según Asocelpa
El presidente de la patronal, Eduardo Álvarez, señala que La Luz debe abordar la falta de línea de atraque y la elección de un mix búnker alternativo
La Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de la provincia de Las Palmas, Asocelpa, confía en que los próximos cuatro años sean una etapa de acción estratégica con la competitividad del Puerto de Las Palmas como uno de sus principales objetivos, tal como manifestó el recién elegido presidente de esta patronal, Eduardo Álvarez, durante el almuerzo navideño que reunió este jueves a las empresas asociadas y representantes de la comunidad portuaria en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria.
«Formalmente, 2025 ha sido un año que quedará en nuestra memoria: celebramos el primer centenario de Asocelpa, un hito que refleja el peso histórico de nuestra asociación y su papel en el dinamismo económico de nuestro puerto, nuestra isla y nuestra provincia. Pero un centenario no es un cierre; es una bisagra», avanzó Álvarez durante su intervención.
Retos para el Puerto a partir de 2026
En ese sentido, mencionó que a partir de 2026, el Puerto de Las Palmas debe abordar «la falta de línea de atraque, la cohesión y alineamiento entre patronales del sector, la descarbonización y sus objetivos de cumplimiento, la elección de un mix búnker alternativo y la construcción de las infraestructuras necesarias para almacenarlo y suministrarlo, el desvío de tráfico que vaticina la aplicación de las ETS, la amenaza de los puertos cercanos; competidores pero en ventaja favorecidos por estas normas mencionadas», entre otros retos.
Una asociación moderna frente a los desafíos globales
«Los tiempos cambian, la logística evoluciona y nosotros debemos seguir esta senda. Queremos una asociación moderna, ágil y adaptada a los nuevos desafíos globales que ya no piden permiso para llegar a nuestros puertos», aseveró.
