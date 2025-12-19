El frontis del Frontón: la historia de un espacio que revolucionó Las Palmas de Gran Canaria

El lunes se cumplirán 80 años de la inauguración del Frontón, un espacio que revolucionó la vida social y deportiva de la ciudad. Su arquitectura singular, sus espectáculos pioneros y su vibrante vida nocturna lo convirtieron en un símbolo de Las Palmas de Gran Canaria.

El sábado 22 de diciembre de 1945 marcó un hito en la vida social y deportiva de Las Palmas de Gran Canaria. Aquel día, al principio de la calle León y Castillo, que por aquel entonces era, junto a Triana, la arteria comercial de la ciudad, se inauguraba el Frontón Las Palmas, una ambiciosa obra impulsada por un grupo de empresarios vascos que prometía revolucionar el panorama recreativo de la ciudad.

Arquitectura singular y detalles del edificio

A las seis de la tarde, los invitados comenzaron a congregarse frente al nuevo edificio, cuyo frontis de seis alturas –de estilo regionalista y barroco, rematado por un elegante torreón– había despertado gran curiosidad en la ciudad durante su construcción. Su peculiar aspecto suscitó tantas preguntas que, ante la insistencia de los vecinos por saber qué se estaba levantando allí, los trabajadores solían responder que se trataba de una instalación deportiva destinada a un juego vasco, ya que la palabra frontón apenas era conocida en el archipiélago.

El interior del Frontón: lujo y elegancia

Si grande fue la emoción al contemplar el frontis del edificio –obra del arquitecto tinerfeño José Marrero Regalado– no menor resultó la admiración al traspasar sus puertas y descubrir el interior decorado por el grancanario Juan Márquez. Los invitados se sintieron transportados a las más altas esferas del arte: la distribución de espacios revelaba una planificación meticulosa, concebida para integrar múltiples servicios y áreas de esparcimiento en perfecta armonía.

Fachada del antiguo Frontón / José Carlos Guerra

Una gran cancha de pelota vasca ocupaba la planta alta, dotada de amplias gradas, mientras en la planta baja se habían instalado un restaurante, un bar y un salón de baile, donde el lujo era la nota característica, aunque dentro de un clima de gran sencillez. Un detalle singular del edificio era su sótano, proyectado como refugio antiaéreo siguiendo la normativa nacional, algo poco común en las construcciones canarias de la época.

El evento inaugural y el ambiente social

Al acto acudieron, además de gran parte de la comunidad vasca de la isla, las principales autoridades, representantes de diversas corporaciones oficiales y un gran número de personalidades destacadas. Los palcos y tribunas de la cancha se encontraban totalmente ocupados, y los pasillos rebosaban de invitados. Destacaba especialmente la presencia de numerosas damas de la alta sociedad grancanaria, elegantemente ataviadas para la ocasión.

El espectáculo inaugural: pelota vasca y danza

El programa deportivo comenzó con unos interesantes partidos disputados por jugadoras de pelota vasca, conocidas como raquetistas, que captaron de inmediato la atención del público. Para la mayoría de los asistentes no sólo era la primera vez que contemplaban un partido de pelota vasca, sino también la primera en que veían a una mujer practicar un deporte distinto del tenis o la natación.

Seguidamente, los jugadores de jai alai –modalidad de pelota vasca que se practica con cesta de mimbre– ofrecieron una exhibición de gran espectacularidad, en la que demostraron una técnica impecable.

A las nueve de la noche se inauguró oficialmente el restaurante y el salón de té. Muchísimas familias de la alta sociedad acudieron a la cena, que fue amenizada por la orquesta Scala. Se bailó al ritmo de su música, y en los intermedios actuó la pareja de bailarines Carlos y Amanda, campeones de bailes modernos que habían triunfado en los mejores salones de Barcelona.

Controversia y éxito de los bailes modernos

Las piruetas casi imposibles de aquella pareja transformaron el espectáculo en una verdadera demostración de danza acrobática. “¡¿La gente baila así en Estados Unidos?!”, se preguntaban algunos, desconcertados. Era la primera vez que en toda la isla se presenciaba algo semejante, y aquellos movimientos endiablados chocaban de lleno con la ideología nacionalcatólica.

En las décadas siguientes, el Frontón se convirtió en un referente de la vida social y deportiva de la ciudad. Todos los días a las seis de la tarde y a las diez de la noche había partidos de pelota vasca, donde el público jaleaba a gritos a los pelotaris.

De ese modo, por su cancha desfilaron las más brillantes figuras nacionales de este deporte, convirtiéndose en personajes tan populares que muchos de ellos acabaron estableciéndose en la isla.

Apuesta y popularidad de la pelota vasca

Puede resultar sorprendente que un deporte hasta entonces desconocido en el Archipiélago lograra despertar tanta afición en Gran Canaria. Sin embargo, además de contar con numerosos seguidores dentro de la comunidad vasca de la isla, el Frontón nació con el atractivo añadido de ser un espectáculo con apuestas, único en su género junto al canódromo del Campo de España, que emitía quinielas a diario.

Declive y cierre del Frontón

En 1964 se acometió una reforma de la cancha con el propósito de modernizarla, aunque sin éxito: su declive ya era imparable. Con la llegada de la televisión ese mismo año y la proliferación de salas de fiestas, el Frontón comenzó a perder clientela progresivamente hasta desaparecer por completo. El edificio quedó inutilizado, pues toda la planta superior estaba ocupada por la cancha y su graderío, que, tras el cierre definitivo en 1972, pasó a servir como almacén.

El legado del Frontón y su recuerdo en la ciudad

Décadas más tarde, las plantas superiores se reconvirtieron en apartamentos y oficinas. La planta baja fue ocupada primero por una entidad bancaria y, actualmente, alberga una empresa vinícola. El resultado es que del edificio original tan sólo pervive el frontis, último vestigio de aquel Frontón que fue mucho más que un recinto deportivo: un espacio de encuentro donde se fusionaron las tradiciones vascas y canarias, donde bailó y flirteó la juventud.