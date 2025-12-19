La Gran Canaria Big Band y La Trova se suman al concierto navideño de Los Gofiones en Las Palmas de Gran Canaria

Llega uno de los clásicos de esta época en la capital de Gran Canaria: el concierto de Navidad de Los Gofiones, que cumple su trigésima octava edición en la plaza Santa Ana. La cita, que está prevista para el 23 de diciembre, a las 21:00 horas, lleva anticipando la llegada de la Nochebuena en Vegueta casi cuatro décadas, lo que ha convertido ya a este encuentro cultural en todo un rito y un imprescindible en Las Palmas de Gran Canaria.

Mientras se ultiman todos los detalles para volver a cautivar al público, los responsables de este concierto aseguran que, una vez más, volverán a sorprender a sus fieles seguidores y para ello han preparado varias sorpresas y han realizado una esmerada y cuidada selección de temas para el repertorio.

Novedades y colaboraciones destacadas

Para ir abriendo boca, poco a poco han ido desvelando algunas de las novedades de esta edición, como destacadas presencias como la de la Gran Canaria Big Band que hará que a los 42 gofiones se sumen los 11 músicos de la banda que dirige Chano Gil.

Con José Afonso como presidente y Feluco (Rafael Tejera) en la dirección, los integrantes de Los Gofiones proponen un encuentro lúdico del que ofrecen detalles poco a poco en los perfiles de sus redes sociales. Un ejemplo de ello es el anuncio de la participación de La Trova, grupo que unos días antes, el domingo 21, habrá puesto a bailar a la multitud en Santa Catalina con una convocatoria navideña que en 2025 se presenta bajo el lema «Noche Latina en Navidad».

Repertorio y sorpresas en el concierto de Santa Ana

Será solo dos días después cuando las voces de estas formaciones se eleven juntas en la plaza de Santa Ana, en el barrio histórico de Vegueta, al compás de un repertorio en el que conviven temas tradicionales, aires latinos y canciones que se incorporan a un imaginario colectivo que vibra ante los primeros acordes gofiones.

La participación de La Trova y Gran Canaria Big Band no serán las únicas sorpresas que la banda de Feluco y José Afonso han preparado para esta noche emblemática. De hecho, ya han anunciado que hasta el último momento irán desgranando poco a poco las noticias en sus redes sociales. Eso sí, ya han advertido que una de ellas no se desvelará hasta el mismo 23 de diciembre, lo que abre un periodo de especulaciones acerca de posibles colaboraciones con otros artistas canarios.

La importancia de Los Gofiones en la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria

Para el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, este tradicional concierto es, junto a los encendidos navideños, los verdaderos anuncios de la llegada de La Navidad. Cada año la plaza de Santa Ana se llena de una multitud de personas que arropan a los componentes de este emblemático grupo.

Además de admirados, Los Gofiones son apreciados por los gestos solidarios y la cercanía que mantiene con su público. Hace unos días sus acordes recorrieron el Hospital Universitario Doctor Negrín y, además, sus voces se unieron al mítico programa Tenderete para celebrar, con grabación abierta al público, el especial navideño, programa que llegará a las pantallas este domingo 21. Su presencia trasciende del clásico al imprescindible y es por eso que la ciudad se prepara para revivir una postal de lleno absoluto en Santa Ana..