Las Palmas de Gran Canaria crea la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha culminado durante 2025 un proceso de coordinación y trabajo participativo con diversas entidades sociales especializadas, lo que ha permitido la creación de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar (Red PSH LPGC). Esta red pública-privada tiene como objetivo ofrecer una atención integral, coordinada y sostenible a las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo en el municipio.

El proceso, impulsado por la Unidad Técnica de Inclusión Social de la Concejalía de Bienestar Social, ha contado con la colaboración activa de entidades como Cáritas, Cruz Roja, Hogar Sor Lorenza, Fundación ADSIS, Save the Children, Fundación MAIN, Provivienda, Proyecto San Francisco de Asís, Asociación Rehoyando, Comedor del Carmen, Programa Daniela Oblatas, Plena Inclusión Canarias, Obra Social de Acogida y Desarrollo, Yrichen, y Médicos del Mundo, entre otras.

Objetivos

La concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, ha valorado positivamente el trabajo realizado durante este año y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de continuar con este esfuerzo. En este sentido, destacó que uno de los objetivos para 2026 será elaborar el nuevo Plan Municipal de Atención a las Personas Sin Hogar, en el que la Red PSH se consolidará como un espacio clave de coordinación y referencia.

El trabajo se estructuró en dos fases. En la primera etapa, las entidades realizaron un autodiagnóstico compartido que permitió identificar fortalezas, como la buena disposición a colaborar, y debilidades relacionadas con la falta de estructura en el modelo anterior. En la segunda fase, el proceso se centró en definir el marco estratégico de la futura Red PSH a través de sesiones de trabajo y jornadas formativas. Estos encuentros fueron dinamizados por la consultora Participando y el experto en procesos participativos Antonio Moreno.

Respuesta integral

Como resultado de este proceso, se ha consensuado que la misión de la Red PSH será ofrecer una respuesta integral, preventiva y coordinada al sinhogarismo, atendiendo tanto las situaciones de urgencia como las causas estructurales que perpetúan este problema. La visión es construir una red transparente, flexible y en constante evaluación, que busque mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas sin hogar.

Los objetivos prioritarios de la red incluyen fortalecer la participación activa de las entidades, establecer alianzas estratégicas, realizar diagnósticos y evaluaciones continuas, y sensibilizar a la sociedad a través de la formación y visibilización del problema del sinhogarismo.

La futura Red PSH tendrá una estructura de coordinación híbrida, que combinará la participación del Ayuntamiento y un Grupo Motor con participación rotativa de las entidades, garantizando estabilidad y corresponsabilidad en el trabajo conjunto. El Ayuntamiento prevé formalizar la Red en 2026 mediante un convenio de colaboración entre todas las entidades participantes. Además, en el mes de febrero de 2026, se celebrará un encuentro institucional para reafirmar el compromiso y avanzar en la elaboración del II Plan Municipal de Atención a Personas Sin Hogar.