Papá Noel recorre los barrios de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya: descubre el recorrido y horarios del desfile

Estará acompañado de una comitiva festiva cargada de espectáculo e ilusiones para pequeños y mayores

Papá Noel en la plaza de San Lorenzo en 2024.

Papá Noel en la plaza de San Lorenzo en 2024. / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya se prepara para celebrar la llegada de la Navidad con un evento que promete llevar la magia y la alegría a todos sus pueblos y barrios. Durante los días 22 y 23 de diciembre, Papá Noel recorrerá los puntos clave del distrito en una comitiva festiva cargada de espectáculo e ilusiones para pequeños y mayores.

La visita de Papá Noel no será una caravana cualquiera. Encabezada por un descapotable donde viajarán el propio Papá Noel y sus ayudantes, estará acompañada por varios vehículos temáticos que completarán un desfile lleno de música y fantasía. La caravana incluirá tres vehículos con personajes infantiles muy queridos, algunas sorpresas especiales y un vehículo DJ que aportará ritmo y ambiente navideño durante todo el recorrido.

Rutas

El 22 de diciembre, de 16:00 a 22:00 horas, la comitiva visitará Isla Perdida, Piletas, Ciudad del Campo, Lo Blanco, El Toscón, Las Mesas, Tenoya, Cuevas Blancas, Los Giles, Ladera Alta, Casa Ayala, Cañada Honda, Costa Ayala, La Galera, Avda. Pepe Dámaso y La Suerte. Y al día siguiente, 23 de diciembre, en el mismo horario, el recorrido se extenderá por Riscos Negros, El Román, La Milagrosa, San Lorenzo, Llanos de María Rivera, Siete Puertas, El Zardo, Almatriche Alto, Almatriche Bajo, Hoya Andrea, Las Majadillas, Lomo Los Frailes y Carretera de Tamaraceite y Cruz del Ovejero.

Noticias relacionadas y más

Organizado por la Concejalía del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria junto a la Asociación Juvenil Bentejui y con la colaboración de la Asociación Cultural Tasate y el Cabildo de Gran Canaria, este evento tiene como objetivo acercar la alegría de la Navidad a cada rincón del distrito, convirtiéndolo en una celebración inolvidable para vecinos y visitantes de todas las edades.

