El PP recurre al TSJC contra la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria "por falta de proporcionalidad"

El Partido Popular ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en contra de la ordenanza fiscal que regula la tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria. La portavoz popular en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, calificó esta medida como "el tasazo" del gobierno de Carolina Darias (PSOE) y destacó que la tasa impuesta no ha sido acompañada de los estudios necesarios para justificar su cuantía.

Delgado afirmó que el problema radica en la forma en la que el gobierno de Pedro Sánchez ha transpuesto la normativa europea sobre residuos, eligiendo un modelo que, según la portavoz, pone el coste de la gestión de residuos en los ciudadanos a través de una tasa, sin atender a la capacidad económica de las familias. En Las Palmas de Gran Canaria, esta medida llevará a pagar por regla general hasta 150 euros, una cantidad que en algunos casos supera la del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), según la portavoz.

Alegaciones desestimadas

El Partido Popular ya había advertido en abril de este año, cuando la ordenanza se presentó en el Pleno, sobre los problemas que podrían derivarse de la aplicación de esta tasa. Estos afirmaron este viernes que propusieron alternativas, pero las alegaciones fueron desestimadas sin respuesta concreta por parte del gobierno local. Ante la falta de acuerdo, el PP ha decidido recurrir a la vía judicial.

El recurso presentado se basa en una supuesta falta de transparencia y proporcionalidad en el diseño de la tasa. Según Delgado, el Ayuntamiento no ha demostrado de manera clara el coste real del servicio de recogida de basura ni ha explicado de forma detallada cómo se establece la cuantía que los ciudadanos deben pagar.

El Partido Popular considera que la tasa no se ajusta al principio de proporcionalidad, ya que no tiene en cuenta aspectos como el valor catastral, la superficie o el número de ocupantes de los hogares, lo que genera un reparto desigual y descompensado, criterios que sí han seguido en ciudades en las que gobiernan.

El modelo se basa en promedios generales

La portavoz popular también criticó que el Ayuntamiento haya vendido la medida como un sistema de "pago por generación" cuando, en realidad, no existe una medición individualizada de los residuos generados por cada hogar o actividad. El modelo se basa en promedios generales, lo que a juicio del PP, penaliza a los contribuyentes sin ofrecerles información clara sobre qué están pagando.

Por otro lado, el PP señaló que el sistema de bonificaciones vinculado al uso del quinto contenedor de reciclaje también presenta desigualdades, ya que no todos los barrios de la ciudad tienen acceso a este servicio. La implantación del mismo está siendo escalonada.

Finalmente, Jimena Delgado vinculó esta nueva carga fiscal con la situación de los servicios públicos en la ciudad. Recordó que, a pesar del incremento de la presión fiscal, la limpieza de la ciudad no ha mejorado, y que la propia alcaldesa tuvo que declarar una emergencia sanitaria para poder formalizar un contrato de emergencia en el servicio de limpieza. "Pagamos más y el servicio está peor", lamentó.