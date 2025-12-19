El Puerto de Las Palmas inaugura la ampliación del Muelle Nelson Mandela con la vista puesta en una nueva prolongación
La ampliación del muelle, con 238,5 metros lineales de atraque y 25 metros de calado, se realizó con siete cajones flotantes de hormigón armado
El Puerto de Las Palmas inauguró este viernes la ampliación del Muelle Nelson Mandela, una obra con la que se gana línea de atraque para grandes buques y que ha supuesto una inversión de 25,3 millones de euros.
La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, el delegado de Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, fueron los encargados de cortar la cinta como acto simbólico de la puesta en funcionamiento de los 238,5 metros lineales de atraque que se han ganado con esta obra.
Mejoras en la capacidad de atraque para el Puerto de Las Palmas
Beatriz Calzada destaca que esta ampliación permitirá "atender buques petrolíferos de gran porte, lo que potenciará los tráficos del puerto y reforzará su posicionamiento como hub". Además, asevera que ya se está trabajando para seguir incrementando la superficie de esta zona de la Dársena de África con la construcción de un quiebro.
El nuevo tramo del antiguo Dique de La Esfinge tiene un calado de 25 metros de profundidad y una plataforma de maniobras de 18,25 metros.
El proceso de construcción: cajones flotantes y hormigón armado
La jefa de Gestión Técnica del Territorio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Antonia Bordón, fue la encargada de explicar el proyecto constructivo y recordó que este nuevo tramo se construyó con siete cajones flotantes de hormigón armado, cuatro de nueva construcción y tres que fueron aprovechados del antiguo martillo del dique.
(Habrá ampliación)
