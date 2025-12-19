Triana estrena un nuevo templo de la carne: restaurante y dispensario gourmet en un mismo espacio

Triana vuelve a sorprender con una oferta gastronómica "de pura raza" gracias a la apertura de un nuevo establecimiento que llega para quedarse. Diseñado para convertirse en el epicentro de la buena carne en Gran Canaria, este local fusiona un restaurante de alta calidad con un dispensario gourmet que permite a los clientes comprar carnes selectas para llevar.

La propuesta gastronómica se presenta como un viaje por los sabores más prestigiosos del mundo. Además de su imponente selección cárnica, el establecimiento ofrece carnes procedentes de todos los rincones del planeta: desde Australia o Japón hasta Polonia o Estados Unidos. Una variedad única que reúne razas, maduraciones y perfiles de sabor excepcionales.

El espacio, liderado por Judith y Sebastián, combina la experiencia de disfrutar de una pieza de carne cuidadosamente preparada con la posibilidad de adquirir productos premium para cocinar en casa, gracias a su dispensario de cortes seleccionados. Cada pieza ha sido escogida por expertos, garantizando calidad, trazabilidad y autenticidad.

Con un ambiente moderno y acogedor que mezcla la esencia latina con el estilo urbano de Triana, el local aspira a consolidarse como un punto de referencia gastronómica en la isla: un lugar donde el fuego, la tradición y la innovación conviven.