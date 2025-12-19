Truchas XL y 'roscoburguers': esta pastelería de Las Palmas de Gran Canaria endulza la Navidad con creatividad

Uno de los productos estrella de toda navidad canaria es la trucha. De batata y de cabello de ángel, además. Pero en la cocina de la pastelería Anyose, en Escaleritas, la innovación es un ingrediente más. Su pastelero ha ideado las truchas ‘XL’ de gran formato. No solo el tamaño sorprende, también el sabor. De pistacho, nutela y kinder atraen la mirada.

Aimara Pérez, su propietaria, ha continuado el negocio familiar junto a su hermano, repostero y creador de las ingeniosas truchas. Saca del mostrador las bandejas para hacer notar la diferencia de tamaño: 17 centímetros frente a los 7 centímetros de las clásicas de batata y cabello de ángel.

Aunque no desbanca a la venta que hace de las tradicionales - más de 300 kilos solo en el mes de diciembre - este nuevo dulce decembrino se abre hueco entre aquellos que buscan «algo diferente», tal y como destaca la responsable.

Aimara Pérez muestra la diferencia de tamaño entre la trucha clásica y la XL. / J.PEREZ CURBELO

Las truchas, los buñuelos y los roscones han estado siempre presente en su vitrina. «La masa es totalmente casera, la hace cada día mi hermano». Su sabor ha llegado lejos, «vienen de La Aldea a comprarlas y hay otros clientes que se las llevan a la Península cuando van a visitar a familiares», añade.

Tal es la afición por este producto que Aimara empieza a venderlas incluso un mes antes de las fiestas. «Nos las piden y por eso empezamos a producir pronto, casi al tiempo que se encuentran los turrones en los supermercados», bromea. Además, de las clásicas reciben encargos en otros meses fuera del periodo de fiestas navideñas.

La idea ‘XL’ surgió hace un mes ante la gran demanda de clientes que buscaban dulces con sabor a pistacho. «Se ha puesto tanto de modo que un buen día mi hermano dijo que haría una trucha de pistacho, pero que la haría de gran tamaño para llamar más la atención». Después, le siguieron las de nutela, kinder y lotus. A lo que se sumaron las redes sociales «lo que terminó de hacerlas populares».

La receta secreta

En la masa radica su esencia, y esa sigue siendo la misma que emplea para las truchas tradicionales, pero Aimara no desvela el secreto que le da su particular sabor.

A la vista, no solo su tamaño, también una cubierta de toppings que ya da detalles de qué va a comer el cliente.

«La verdad que ha sido un ‘boom’ desde hace un mes, sobre todo desde que el creador de contenido @vrglez (Víctor González) las subió a sus redes sociales y las dio a conocer.

Junto con las habituales, los dulces de talla grande tienen su público. A cuatro euros la unidad, «se suelen llevar dos o tres para probarlas la primera vez, y luego repiten. Esta familia ha crecido alrededor del obrador.

«Mi padre había trabajado toda la vida en panaderías. Tiempo después, abrió la suya propia con otro socio. Antes de que llegaran los supermercados, el pan solo se encontraba en obradores como este», recuerda.

Tras su jubilación, su hermano, una prima y ella tomaron el relevo. Su hermano, con 13 años ya andaba entre harinas. A esta nueva generación no le quedó otra que innovar. «Con tantos grandes establecimientos que ya vendían dulces y productos de este tipo, no quedaba otra que hacer cosas nuevas».

Eso les llevó a crear no solo las truchas XL, sino también tartas diferentes, casitas de chocolate y ya están con algo más entre manos: la ‘roscoburger’, un postre hecho con base de roscón, completada con nata y toppings de pistacho, kinder y nutela de varios pisos y con una clara forma de hamburguesa.

Roscones en forma de hamburguesa

«No está abierto, es decir, no puedes levantar la tapa de la hamburguesa, es todo un bloque completo», detalla. «El cliente que viene aquí sabe que se va a llevar algo diferente, hasta los polvorones, los hacemos nosotros también».

El dicho de ‘en casa de herrero, cuchillo de palo’, en su caso no aplica. «En nuestra casa las truchas no fallan, eso te lo aseguro, siempre las comemos por estas fechas», asegura. «¡Al igual que el roscón!».

El roscoburguer es otro de los productos que elaboran en la Anyose. / J.PEREZ CURBELO

El nombre de la boutique, Anyose, concentra las abreviaturas de los primeros fundadores de esta estirpe de pasteleros: Antonio y José, tíos de Aimara. Con los años, el local que en un inicio era visible desde la propia avenida, ha quedado oculta con el crecimiento urbanístico. Ubicado en los bajos del edificio de la Virgen del Pino, su estructura no está a la vista, pero sí su sabor.

Aimara Pérez tiene claro que para que un negocio como el suyo se mantenga después de tantas décadas, el secreto -el que sí es revelable - está en la innovación.

Escuchar lo que va buscando el cliente, seguir las tendencias y estar presente en las redes sociales. Pero sobre todo, el sabor. Ese que se hace desde el corazón.