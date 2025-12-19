Vecinos de La Paterna sufren goteras debido a las obras de rehabilitación: "Es un sinvivir"

Vecinos de la calle Francisco Chueca, en La Paterna, llevan una semana con goteras en sus viviendas, después de que Geursa quitara las placas de uralita, que hacían de capa protectora ante las inclemencias del tiempo. «Esto es un sinvivir», confiesa Darío Rodríguez mientras señala los surcos que ha dejado el agua en la pared de su salón. Los vecinos denuncian la falta de previsión de la empresa constructora al iniciar las tareas, ya que quitaron las planchas a pesar de las predicciones de tormenta que se conocían desde hacía días. «Ha habido una falta de planificación», apunta el presidente de la comunidad del número 8, Víctor Pérez.

Las obras son parte del proyecto de rehabilitación del barrio, que busca mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética. Las planchas fueron retiradas porque están hechas de amianto, un producto altamente tóxico una vez se rompe o degrada, y que actualmente está prohibido su uso. Por ello, los vecinos están a favor de su desinstalación, pero no están de acuerdo en las formas. Y es que recuerdan que en los (al menos) 50 años que tienen los edificios, nunca habían tenido problemas con filtraciones o humedades hasta ahora.

Problema de goteras de La Paterna. / José Carlos Guerra / LPR

Los afectados denuncian que a pesar de recibir las primeras quejas, la empresa continuó retirando placas mientras el mal tiempo seguía

El momento crítico

Hace una semana los afectados escribieron a Geursa para buscar una solución, y la respuesta prometió que en dos días colocarían una lona con el objetivo de impermeabilizar las azoteas. Este plazo, según cuentan, no se ha cumplido y no han sabido más del asunto. En el bloque de al lado colocaron una tela asfáltica, pero Rodríguez denuncia que no está sellada, por lo que no soluciona el problema y siguen teniendo goteras.

La lona puesta en la calle Manuel de Fallas para evitar las goteras. / José Carlos Guerra / LPR

El momento más crítico fue el fin de semana en el que Emilia azotó Canarias. La fuerza de las precipitaciones provocó que no dieran avío para frenar las filtraciones. Hay vecinos que también han sufrido daños materiales, como la pérdida de un colchón, que la empresa ya ha costeado. El presidente de la comunidad critica que desde el primer momento trasladaron sus quejas a Geursa, pero la empresa continuó con las tareas de retirada de las planchas, a pesar de que seguía lloviendo, lo que ha aumentado el número de perjudicados. "Avanzan y no terminan un edificio. Hoy empiezan con uno, mañana con otro, y todos están sin terminar", lamenta Víctor Pérez.

Previsión de lluvias

Así las cosas, la previsión del tiempo de la Aemet no juega a favor de los vecinos. La agencia de meterología prevé que las lluvias continúen este fin de semana e incluso podrían prolongarse hasta Nochebuena. Precisamente las fiestas preocupan a Pérez porque se acercan los días de vacaciones y teme que los obreros no puedan terminar la faena mientras la lluvia sigue afectando a los inmuebles.

Rodríguez apunta que el único edificio en el que han tomado medidas efectivas es en el 112 de Manuel de Fallas, sobre el que han colocado una lona. Asimismo apunta que esos vecinos tuvieron que ser reubicados en hoteles durante el fin de semana de Emilia por la intensidad de los efectos de las precipitaciones.

Aparcamiento

Respecto a los desperfectos, Rodríguez asegura que la empresa costeará todos los daños, pero no por ello están tranquilos, ya que prevén que la situación se agrave cada vez más mientras los días pasen y el mal tiempo continúe. El vecino lamenta que todas las habitaciones de su casa han quedado afectadas por las humedades, y en uno de los cuartos, Rodríguez indica que el agua ya está levantando la pintura de la pared.

Exterior de la obra de rehabilitación de la vivienda en Francisco Chueca. / José Carlos Guerra / LPR

Cuando los trabajos comenzaron, los vecinos asumieron que habría contratiempos, -como en todas las obras- pero no imaginaron que los daños colaterales serían de tal calibre. También se quejan de la falta de aparcamiento al permanecer en la calle la maquinaria de obra, montones de tierra y charcos enormes. "Hay personas que están dejando el coche en Casablanca III, porque aquí es imposible", cuenta Pérez. Además, hay una serie de arquetas que están tapadas por planchas metálicas, pero que el temporal hizo volar una. Con la mala suerte de que un vehículo se quedó atascado el pasado domingo en el hueco, y los vecinos tuvieron que unir esfuerzos para sacarlo. Asimismo, denuncian desperfectos en las viviendas al colocar los andamios para pintar. "La respuesta por parte de Geursa es que están centrados en reparar los techos, pero es que en los techos siguen trabajando a su ritmo normal, y no vemos un avance", apunta Pérez.