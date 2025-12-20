Colas de última hora en Las Palmas de Gran Canaria por décimo de Navidad en busca de la fortuna

«Estábamos por aquí dando una vuelta y dijimos bueno, vamos a probar suerte», apuntan Laura y María a las puertas del Timple Dorado, la administración número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y la más antigua del Archipiélago. Situada a las puertas del Mercado de Vegueta y abierta desde 1930, la cola para comprar un boleto del sorteo extraordinario de Navidad de este 22 de diciembre llega prácticamente a la esquina a media mañana de este sábado.

Cientos de personas aprovechan estas últimas horas en un goteo incesante ante las diferentes administraciones de lotería y bazares con puntos de venta. Siempre con un objetivo claro: ir en la búsqueda de la diosa fortuna. El sorteo extraordinario de la lotería de Navidad repartirá este año en toda España un total de 2.772 millones de euros en las cinco categorías de premios habituales.

El Timple Dorado

Como se suele decir, todos los números están en el bombo, pero Laura y María lo tienen claro, «el nuestro estará seguro». Sin pedir uno en concreto han confiado en el azar, es el único que juegan sin contar con los que comparten con familiares. «Este año hemos tenido una mina constante desde hace días», indica Antonio Robaina, administrador del Timple Dorado. El lugar es un clásico de la capital grancanaria y hasta allí acude gente «de media isla».

«Ya tengo tres números comprados, tengo la lista preparada, los pondré boca abajo y a ver que pasa», señala un vecino del Risco de San Nicolás que esperaba en la cola, eso sí para la Bonoloto. Este año los clásicos abundan, pero como dice una de las loteras del Timple Dorado, «este año han pedido mucho el 68, el del brujo de la tele dicen siempre, pero ese está solo disponible en Asturias».

Bazar El Pino

Y aunque esta administración de Vegueta es un sitio señalado por su antigüedad, si hay un sitio que ha disparado las ventas este año en Las Palmas de Gran Canaria ese ha sido el bazar El Pino. Este punto de venta de la avenida Mesa y López, esquina con la calle El Cid, vendió hace un año 90 hojas del 45456, número premiado con un quinto del sorteo extraordinario de Navidad. Un pellizco repartido por media ciudad -principalmente en la zona Puerto-, pero también brindó suerte en Fontanales, donde el AMPA del colegio repartió más de dos millones de euros.

Bazar El Pino, en Mesa y López. / LP/DLP

«La cola ha estado toda la mañana hasta la esquina», resalta Juan, empleado del bazar El Pino. El lotero, Jesús García, estaba nervioso ante la cantidad de trabajo, sin parar de atender a quienes llegaban de última hora este sábado, cuando el reloj rozaba casi las dos de la tarde y tocaba bajar la persiana, «ayer [el viernes] a las ocho, que es cuando cerramos por la tarde, todavía había gente esperando por un número». Este establecimiento se ha estado haciendo el agosto estos días, «desde el puente de la Constitución esto ha sido un no parar», resaltan.

«Mi niña, aquí ya no quedan números, ya solo de máquina», le dice una vecina -que ya tenía su décimo comprado en este bazar desde hacía un mes- a una de las que llegaron rezagadas al filo del cierre. Gloria probó entonces a pedirlo por máquina, como le decían, «¿hay algo acabado en el 1135?», preguntó impaciente. La respuesta no fue de su agrado, «terminado en cinco no hay nada ya», por lo que salió empeñada en encontrar lo imposible en otra administración de la capital.

El Gordo de Triana

Otro clásico de la capital es El Gordo de Triana, la administración de la calle Constantino, donde los rezagados también se agolpaban en la mañana de este sábado. «Esto es un goteo, pero de a poco», resalta Lidia detrás del mostrador, «el 13 ha sido una locura, y terminados en 5, 7 y 3 ya no hay nada». Los clásicos, dicen. En el cristal tiene el último décimo del 0954, que se lo llevó Honorata para Tafira, «este es un sitio al que vengo siempre, me da credibilidad porque llevan muchos años».

El número fue rechazado previamente por Manuel, tinerfeño que está en la Isla pasando el fin de semana, «compré para unos amigos, pero claro, nunca se sabe y por eso quería dos», comenta. Las hermanas Lucía y Raquel Ramos Domínguez también se apuntaron al sorteo de última hora. «Siempre compramos las dos juntas, pero este año no habíamos podido cuadrar antes», aclararon, «aquí mi madre compra el mismo número que compró mi abuelo durante toda su vida, es una tradición».

El pasillo de la suerte de Triana

Y es que, si algo caracteriza a este sorteo, es eso, la tradición. Las viejas y las nuevas. De eso saben en la avenida Rafael Cabrera, bajo el parking de Triana, donde se encuentra el ya denominado como «pasillo de la suerte», o al menos así es como lo ha bautizado Miguel Rosas, del Bazar Ítaca. Este establecimiento se ha convertido en pocos años en todo un referente de la zona y no es para menos: lleva cuatro años seguidos dando premios en el sorteo de Navidad, incluido el ansiado Gordo.

Colas a la entrada de la administración del Timple Dorado, en Vegueta. / LP/DLP

La frase «no hay mayor suerte que la de tenernos» da la bienvenida a los clientes en las sopladeras que adornan la entrada desde hace días. Y es que en Ítaca lo tienen ya todo preparado, «en la nevera ya guardamos las botellas de cava», comenta Miguel mientras saca el cotillón empaquetado que guarda bajo el mostrador. Están seguros que la suerte volverá un año más a este pasillo.

Hoya del Parrado y El Mirador

El goteo incesante también se ha producido en otras administraciones y bazares de la capital grancanaria. Caso de la gasolinera de la Hoya del Parrado, entre San Francisco de Paula, El Sabinal y La Montañeta. Allí la suerte también ha tocado la puerta en otras ocasiones con pellizcos más que jugosos. No llegan al nivel de las famosas gasolineras de la TF-1 de la Isla vecina -son las que más venden en todo el Estado-, pero ellos se han hecho también un hueco como un punto de referencia.

Aunque, si hay un lugar que se ha convertido en el tótem de la lotería de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria, esa es la administración de loterías del centro comercial El Mirador. Algunos ya la han bautizado como la «Doña Manolita de Canarias»; arrebatándole incluso el podio a la Brujita de Telde. Y es que el Euromillones histórico, de récord -190 millones de euros-, que vendieron en 2017 y el primer premio del Sorteo Extraordinario de las navidades de 2021 -con 400 décimos vendidos en Jinámar- lo dicen todo.