Hotel Reina Isabel, 60 aniversario de un histórico de la hostelería canaria

El 20 de diciembre de 1965, abrió sus puertas, por primera vez, en primera línea de la playa de Las Canteras, un histórico en la industria turística canaria, española y mundial: Hotel Reina Isabel. Sesenta años han transcurrido de aquel diciembre del 65, y como diría el castizo, «parece que fue ayer».

En efecto, para rememorar tan señalado acontecimiento, nadie mejor que un testigo directo que vivió los años previos a su construcción y puesta en escena, y que, gustosamente, quiere transmitirles las vivencias personales que ha ido acumulando al rededor de este orgullo, con mayúscula, de nuestra hostelería.

Hago un paréntesis para afirmar que después de seis décadas de actividad, el Reina Isabel conserva, con otros parámetros empresariales, la estructura funcional que tanto prestigio le ha dado en primera línea de playa, y la excelencia que ofrece la diversidad de servicios que puede disfrutar el cliente, sus 225 habitaciones, esplendidos salones, terrazas y restaurante, todo ello, con un inapreciable patrimonio; la calidad humana y profesional de sus empleados. Hoy, como el primer día.

A principios de la década de los años sesenta, con capital hispano-británico se creó la empresa HOCASA, (Hoteles Canarios, Sociedad Anónima), integrada por los hoteles Cairasco, Gran Canaria, Neptuno (Bajamar, Tenerife) y Reina Isabel. Quien escribe este relato trabajó en los dos primeros, Cairasco y Gran Canaria, y al pasar los años frecuentó asiduamente el Reina Isabel, dada su amistad con el que fue su director general durante dos décadas, Pedro Díaz Hernández (1971-1991), fallecido en julio de 2001 a los 56 años.

El hotel Gran Canaria fue el primer establecimiento del gremio que se abrió en la Playa de las Canteras (Playa Chica,1961), cuando el boom turístico del Sur estaba en pañales, y el Reina Isabel, el primer «cinco estrellas» que vio nuestra internacional playa. Su puesta en escena significó una nueva forma de gestionar un hotel de alto standing. En la inauguración de aquel 20 de diciembre de 1965, la mayoría del personal que prestó sus servicios provenía del hotel Gran Canaria, con el director general Eugenio Wagner y el primer maitre, Ramón Pajares Salazar, como figuras estelares.

Su apertura representó una nueva forma de gestionar un hotel del más alto nivel. El Reina Isabel brilló con luz propia, -y brilla,-en primera línea de playa, su famosa parrilla en la octava planta marcó una época, al ser el restaurante gourmet preferido en la Comunidad Canaria, con una panorámica deslumbrante vista mar, que jamás ha dejado de impactar. Su piscina climatizada, su famoso bar-sala de baile, sus esplendidos salones sociales, su personal altamente cualificado… fue por sobrados méritos propios el hotel de más prestigio en las islas, por el que pasaron personalidades de talla mundial.

Del personal que conocí y traté en el Reina Isabel, hay que destacar al grancanario del barrio de San José, Pedro Díaz Hernández, al que me unió una gran amistad y que en breve espacio de tiempo, pasó de recepcionista a director general con solo 25 años.

El expresidente Adolfo Suárez con Pedro Díaz (derecha) y Andrés Armas, en 1987. / A.A.A.

Otros nombres que recuerdo, y a los que saludo de vez en cuando, (a los pocos que vamos quedando), son los del director Julio Coll, subdirectores, José Marrero Mesa y Nicolás Pérez, Jefe Recepción y director de noche, Matías Cabrera, conserje, Juan Francisco Viera. Recuerdo a los ya fallecidos, Luis García, primer conserje, el cheff Ángel Moreno, la gobernanta Laly Cerpa, el maitre Emilio Mendaño, el barman, Hipólito Torres; Vicente Castellano, de mantenimiento, el conserje Santaella, Pepe el de la piscina, encanto de persona, educado y enarbolando con orgullo «que era de la Isleta».

El ejemplo del que fuera subdirector del hotel Reina Isabel, José Marrero Mesa, el muy respetado y admirado señor Mesa, como se le conoce en el argot hotelero, es digno de resaltar porque 58 años después de su vinculación laboral con la empresa, con su jubilación por medio, mantiene la confianza del propietario del hotel, Alfredo Moreno de Toro, y el aprecio de todo el personal que ven en él un ejemplo de fidelidad profesional difícil de igualar ya que, estamos hablando de un caso excepcional ¡El señor Mesa tiene actualmente la dulce friolera de 91 años!, por cierto, estupendamente llevados. «Casi todos los días - me comenta - suelo darme una vuelta por el hotel para saludar a los amigos, tomarme un café y respirar la pureza de la brisa de la playa».

La metamorfosis que el joven Ramón Pajares, que yo conocí con 29 años como maitre en el hotel Gran Canaria en 1964-1965, al Sir Ramón Pajares Salazar de los años 1970-2000, hay que calificarla de increíble, ya que, una vez finalizó en 1968 su compromiso con el Reina Isabel, con la referida categoría de primer maitre, su currículum es, a todas luces, excepcional, impresionante, único y si se me permite, de otro planeta.

Julio Coll Ojeda; Añor, director de comidas; y José Marrero Mesa. / A.A.A

Vean una síntesis del mismo. Viajó a Canadá en 1968 con el que fue su director en el Gran Canaria y Reina Isabel, Eugenio Wagner, donde llegó a ser director general y vicepresidente de la poderosa compañía Four Seasons, a la que introdujo en Europa con un éxito sin precedentes, permaneciendo en la misma 22 años, pasando luego a ostentar la dirección general del mítico y legendario hotel Savoy, y de los hoteles de gran lujo Inn on the Park, Claridge's y Connaught, de 1994 a 1999, todos, joyas de la hostelería inglesa y universal.

Fue catalogado como uno de los mejores hoteleros del mundo de su generación, y el español que más lejos ha llegado en la alta dirección hotelera. Ramón Pajares fue condecorado con la orden del Imperio Británico de manos de la Reina Isabel II, que le concedió el título nobiliario de Sir y en España recibió la Orden del Mérito Civil y la Orden de Isabel la Católica.

Ramón Pajares nació en Jaén, el 6 de julio de 1935 y murió en Londres, el 2 de mayo de 2024, a los 88 años. Su obituario fue difundido por algunos de los principales rotativos mundiales como The Times, New York Times, El País, El Mundo, ABC y La Razón.

Los que compartimos sus primeros pasos profesionales en el hotel Gran Canaria de la Playa Chica en 1964-1965, él como primer maitre y yo como recepcionista, en cuyo departamento también trabajaba su esposa, Jean, celebramos sus éxitos y nos sentimos muy apenados por su muerte.

Al mismo tiempo mostramos nuestra sorpresa porque, en ninguna de las crónicas que glosan su obituario no apareciera ni una sola referencia, repetimos, ni una sola, que dijera, que Ramón Pajares trabajó, se forjó, en los hoteles Gran Canaria y Reina Isabel de Las Palmas de Gran Canaria. El obituario sólo habla de sus comienzos cuando su familia se trasladó de Jaén a Barcelona en 1951, y él, con 16 años, trabajó en la cocina del hotel Ritz de la ciudad Condal,

Estamos seguros que Ramón Pajares nunca olvidó los años que vivió en Las Palmas de Gran Canaria, ni a sus amigos, como en efecto demostró hace 15 años cuando, con 73, nos visitó después de mucho tiempo, sencillo, entrañable, compartiendo una comida rebosante de recuerdos, de viejos e inolvidables recuerdos... «no soy un intelectual, solía decir, pero creo que comprendo mejor la idiosincrasia de los británicos que ellos mismos… siendo tajante cuando afirmaba que «la excelencia no admite excusas ni atajos».

Desde 1965 al actual 2025, el hotel Reina Isabel ha tenido los siguientes directores: Eugenio Wagner, Enrique Charlet, Pedro Sbert, Pedro Díaz Hernández, Julio Coll Ojeda, José Antonio Rojas Álvarez, Marcelino Álvarez, Alfredo Suchomel, Matías Adam Estrada Presto, Alfredo Moreno de Toro.

La propiedad del hotel Reina Isabel la ostenta el extremeño Alfredo de Toro Moreno, que también es el dueño del hotel Astoria en la capital grancanaria, y cinco establecimientos más en San Agustín, Playa del Inglés, Maspalomas y Puerto Rico, todos con las siglas Bull - Spa, a saber: Costa Canaria, Eugenia Victoria, Escorial, Dorado Beach y Vital Suites.