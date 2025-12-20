Masas artesanales, ingredientes personalizables y mucho queso: el restaurante de una pareja italiana que sí pone piña a la pizza

Se acabó comer siempre las mismas pizzas: un restaurante en Las Palmas de Gran Canaria invita a sus clientes a que se dejen llevar por la creatividad y den forma a las mezclas más originales. Con cuatro variedades de masa artesanal y una cuidada selección de ingredientes, la pizzería Kesito es un lugar ideal para dejarse derretir probando nuevos sabores, también con opciones veganas y sin gluten, que hacen de la gastronomía un juego lleno de disfrute.

Luisa Mignani y Thomas Cherubini son la pareja italiana que ha ideado este concepto. Se conocieron hace años en Finlandia, ya que ambos emigraron para trabajar en la restauración, y desde entonces han soñado con emprender juntos un proyecto gastronómico. Pero no querían hacer una típica pizzería italiana, y por eso Kesito se funde con otras maneras y estilos de hacer pizza. La cosa no se queda ahí: también tienen su propia receta para elaborar las masas.

Una masa muy especial

El truco de su sabor y textura se esconde en una prolongada hidratación, un uso limitado de levadura y un mínimo de 48 horas de fermentación antes del horneado, por encima de los 400 grados. De este modo, consiguen reunir en un solo producto lo mejor de la pizza romana –crujiente y fina, sin apenas borde– y la napolitana –aireada y esponjosa–.

Las cuatro posibles bases para crear una pizza personalizada son la margherita, con salsa de tomate, mozzarella y pecorino; la blanca, con mozzarella, pecorino y provolone; la vegana, con salsa de tomate, levadura nutricional y queso vegano; o la tacopizza, su última novedad, que consiste en una masa tradicional doblada en forma de taco. Además, cabe la posibilidad de pedir cualquiera de ellas sin gluten.

Variedad de ingredientes

En lo que respecta a los ingredientes, hay de sobra para elegir todo tipo de combinaciones: quesos, frutas –incluyendo piña–, verduras, carnes, embutidos, aceites aromatizados, especias, pescados y mariscos. Entre una oferta que "siempre busca lo mejor", destacan la calidad de los quesos italianos, pero también de algunos productos locales como una salchicha que se elabora artesanalmente en Gran Canaria.

Kesito es, para Luisa y Thomas, el resultado de haber aterrizado un sueño a la realidad, por lo que ponen un mimo especial a cada una de sus pizzas. Poco a poco, el local va alumbrando nuevas experiencias y ganas de seguir introduciendo novedades, lo cual, aseguran, es la parte más divertida de su negocio.

Así pues, disponen de otros añadidos que preparan ellos mismos, como un mix de champiñones, portobello y setas de ostra, unas alcachofas marinadas o un queso vegano casero que hacen con anacardos. Así, acompañan a la perfección el salami y el chorizo a base de plantas que tienen en su lista. Y, como no podía ser de otro modo, han incorporado un pesto sin nueces para las personas alérgicas y una salsa trufada que es todo un éxito.

Sugerencias, cervezas, entrantes y postres

Conscientes de que personalizar una pizza desde cero puede resultar abrumador para algunos clientes, Luisa y Thomas elaboran tres sugerencias semanales para orientar a los más indecisos. A ello se suma una amplia variedad de cervezas porque, tal y como apunta Luisa, "la pizza y la birra es un clásico" que no puede faltar.

Para ir abriendo boca antes de que llegue el plato fuerte, Kesito ofrece algunos entrantes fritos como bolitas de mozzarella, frittelle della nonna o varios tipos de croquetas, a los que se suman las focaccias, las albóndigas veganas o algunas ensaladas frescas.

En el lado dulce del restaurante pueden encontrarse algunos postres caseros como el clásico tiramisú, una tarta de queso con frutos del bosque, pizza con nutella, un brownie vegano y panna cotta de mango, frutos del bosque o nutella. Especialmente para estas fechas navideñas, han traído unos panettones que vienen desde Italia.