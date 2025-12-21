Carnaval y Navidad, hermanados en Las Palmas de Gran Canaria

En una especie de simbiosis espacio temporal, la Navidad y el Carnaval se han hermanado este fin de semana en el parque SantaCatalina, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando ni siquiera se ha llegado a Nochebuena, los obreros han comenzado ya a montar el esqueleto de lo que será el escenario de las carnestolendas del próximo año, que deberá estar listo para el pregón del próximo 23 de enero. Y mientras apuran los trabajos, las familias disfrutan de la feria de atracciones, los talleres de diademas de reno o apuran hasta última hora para acudir a una administración de lotería en busca de un décimo que les dé suerte.

Mientras el martillo y el soplete se afanan en dejar maqueado el futuro escenario del Carnaval de Las Vegas -idea del arquitecto Carlos Santos y cuyo diseño final todavía no se ha dado a conocer al público-, la administración de loterías de la calle Luis Morote cuelga el cartel de «falta un día» antes del Sorte Extraordinario de Navidad con el objetivo de captar algún rezagado. Y lo hicieron, porque aunque no suelen abrir los domingos, tal y como indicó el lotero, Samuel López, «un día como hoy vale la pena, siempre se anima alguien de última hora».

Dos tipos de clientes de última hora

Según los loteros, en este tipo de días, cuando apenas ya quedan horas para la celebración del sorteo en el Teatro Real de Madrid, hay principalmente dos tipos de clientes. «Están los que no han comprado ni un solo número y prueban suerte de última hora, por si acaso», precisó López, y por otro, «están los que tienen ya 20, 30 o 50 décimos y dicen por qué no uno más». Además, aprovecha este día para hacer un brindis «con los clientes habituales», y es que ya son 10 años junto al parque.

Navidad en Santa Catalina / José Carlos Guerra

No obstante, a estas alturas de la película, a menos de 24 horas para el sorteo, «solo quedan los números feos, aunque siempre hay quien te pide un 13 o 69», por lo que con sorna el lotero afirmó que, «sería más fácil que les cantara una folia así afónico como estoy, piden cosas imposibles».

¿Da suerte comprar un décimo el último día?

Uno de esos imposibles los pidió Norielyn, pero en este caso en la administración La Esfinge, en la calle Ripoche. «¿Tienes algún 69 todavía?», expuso a la lotera, y como obviamente está ya más que agotado, se conformó con un 39. En su caso, es de los que tienen varias decenas de décimos, con todas las terminaciones. «A mi madre le encanta comprar aquí todos los años el último día, ella es la que los prepara siempre», resaltó.

«Hay gente que dice que comprarlo el último día da suerte», indicó Dunia Álamo, la lotera, «la superstición tiene estas cosas». Y es que hay todo tipo de casos. En su caso, lleva 17 años de lotera entre esta administración del parque Santa Catalina y la de El Pino, en Mesa y López. «Ahora estoy solo con la tabaquería, pero me vine hoy [por ayer domingo] porque echaba de menos vender lotería, ver la ilusión de la gente», precisó, es más, «la idea de abrir un domingo fue mía».

Navidad en Santa Catalina / José Carlos Guerra

Primera papanoelada motera

Aunque, si alguien repartió sueños e ilusiones este domingo, esos fueron los moteros que conformaron la primera papanoelada motera de Las Palmas de Gran Canaria. Con unos 84 participantes, irrumpieron a eso de las dos y media de la tarde en el parque Santa Catalina. Todos ellos ataviados con ropas de Papá Noel, alguno del Grinch y unas cuantas guirnaldas para adornar las motos.

«Ha sido una experiencia estupenda, con muy buenas sensaciones», apuntó Alexander Larsen, uno de los organizadores del evento solidario al término del mismo, «la aceptación fue muy buena, sobre todo cuando pasamos por los barrios». Y es que su propósito no era otro que recoger juguetes para la campaña ‘+QueReyes’ de la Casa de Galicia, «llenamos el furgón con los juguetes que nos fueron trayendo en todos los puntos».

La Provincia

La ruta comenzó en el centro comercial Alisios y, bajo una mañana soleada -la primera sin lluvia en unos cuantos días- fueron recorriendo la ciudad y haciendo diversas paradas. La mayor parte de los moteros eran trabajadores de Guaguas Municipales y Global, empresas de transporte público que han colaborado con la cita.

Diademas de reno en Santa Catalina

Y mientras esta papanoelada irrumpía en Santa Catalina, con el esqueleto del Carnaval de fondo, en la ciudad de la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria las familias aprovechaban el día para pasear. En el taller hicieron diademas de reno y la gente se agolpó en algunos chiringuitos en busca de unas salchipapas o un perrito caliente, servidos por un particular Papá Noel de barba postiza.

Entre las casetas de la feria, «este es el primer día que vemos algo de movimiento», indicó Liliana Domínguez Navarro en su puesto. Ella y su colega hacen todo tipo de objetos de cerámica -de tazones a pendientes- en el taller Monona, cuya sede la tienen junto a la plaza de Farray. «El día acompaña bastante, porque con la lluvia de esta semana la gente no sale».

Junto a su puesto no para de resonar la máquina de coser de Yube Herrera. En su caso, esta tiene un taller llamado La Canastilla del Bebé, con todo tipo de prendas: canastillas, gorritos, baberos, además de pulóveres o camisetas. «Hago muchas cosas por encargo», indicó Herrera, mientras termina de bordar un perro en un sueter, «tengo muchos pedidos de encargos de animales». Sin duda, buenas opciones de regalo.