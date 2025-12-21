Diez años de cárcel para los tripulantes de un pesquero incautado cerca de Canarias con cuatro toneladas de cocaína
La Audiencia Nacional impone una multa de 125 millones a los ocupantes del barco panameño que iba a alijar en Galicia
La Audiencia Nacional ha condenado a diez años de cárcel y al pago de una multa de 125 millones de euros a los 15 tripulantes del Gloria Figueroa, un pesquero panameño que iba a alijar cuatro toneladas de cocaína en Galicia antes de ser interceptado a 500 millas de Canarias durante la madrugada del 12 de noviembre de 2024.
La sentencia, dictada el nueve de diciembre por la Sala de lo Penal, considera que todos los ocupantes de la embarcación tuvieron que intervenir en la descarga y manipulación del centenar de fardos.
El capitán reconoció que era consciente de que llevaban algún tipo de sustancia a bordo, mientras que el resto de los acusados manifestaron que fueron contratados como pescadores y desconocían lo que transportaban. Sin embargo, en el barco no había ningún útil para llevar a cabo dicha actividad.
Desestima que fuera amenazado
La Sala también desestimó los argumentos planteados por el capitán de que fue forzado a asumir el mando bajo amenazas contra él y su familia debido a que no declaró estos hechos hasta el juicio oral.
En la vista, aportó una denuncia sobre un atentado armado en el centro educativo en el que trabajaba la hija de su esposa, cuando la puerta principal recibió más de diez disparos. También sumó una información sobre la muerte por disparos del capitán de un barco y de su hija el 24 de diciembre de 2024.
El fallo es susceptible de recurso de apelación ante el mismo órgano.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas