Diez años de cárcel para los tripulantes de un pesquero incautado cerca de Canarias con cuatro toneladas de cocaína

La Audiencia Nacional ha condenado a diez años de cárcel y al pago de una multa de 125 millones de euros a los 15 tripulantes del Gloria Figueroa, un pesquero panameño que iba a alijar cuatro toneladas de cocaína en Galicia antes de ser interceptado a 500 millas de Canarias durante la madrugada del 12 de noviembre de 2024.

La sentencia, dictada el nueve de diciembre por la Sala de lo Penal, considera que todos los ocupantes de la embarcación tuvieron que intervenir en la descarga y manipulación del centenar de fardos.

El capitán reconoció que era consciente de que llevaban algún tipo de sustancia a bordo, mientras que el resto de los acusados manifestaron que fueron contratados como pescadores y desconocían lo que transportaban. Sin embargo, en el barco no había ningún útil para llevar a cabo dicha actividad.

Desestima que fuera amenazado

La Sala también desestimó los argumentos planteados por el capitán de que fue forzado a asumir el mando bajo amenazas contra él y su familia debido a que no declaró estos hechos hasta el juicio oral.

En la vista, aportó una denuncia sobre un atentado armado en el centro educativo en el que trabajaba la hija de su esposa, cuando la puerta principal recibió más de diez disparos. También sumó una información sobre la muerte por disparos del capitán de un barco y de su hija el 24 de diciembre de 2024.

El fallo es susceptible de recurso de apelación ante el mismo órgano.