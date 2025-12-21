Primera caravana motera de Papá Noel por Las Palmas de Gran Canaria
La iniciativa solidaria de Guaguas Municipales y Global reunió a moteros disfrazados de Papá Noel con el objetivo de recoger juguetes para la Casa Galicia.
Las calles de Las Palmas de Gran Canaria vivieron este domingo su primera caravana motera. La cita, organizada por Moteros El Molino, ha contado con la participación activa de los clubes moteros de los trabajadores de Guaguas Municipales y Global, junto con los moteros locales.
Guaguas Municipales y Global dieron a conocer este semana su compromiso social al unirse a la primera edición de la ‘Papanoelada Motera Solidaria’, un evento solidario cuyo objetivo ha sido recolectar juguetes para la tradicional campaña "+ Que Reyes" de la Casa Galicia.
El evento, que combina la pasión por las motocicletas con el espíritu navideño, arrancó con unos 70 participantes, todos vestidos de Papá Noel, a primera hora de la mañana desde el aparcamiento del centro comercial Alisios, en Tamaraceite.
Paradas estratégicas en lugares emblemáticos
Desde allí, hicieron varias paradas estratégicas en lugares emblemáticos de la capital como el parque Juan Pablo II, la plaza de la Feria - Fuente Luminosa, el centro comercial Las Arenas y el parque Santa Catalina, para culminar en el bulevar de la avenida Mesa y López.
Los moteros iban ataviados con el traje de Papá Noel, aunque más de uno optó por ir de Grinch y otros por adornar sus motos para la ocasión con guirnaldas y motivos navideños. Una furgoneta con villancicos acompañó a la caravana en todo momento, mezclando así la música navideña con el rugir de las motos a su paso.
