El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López

Cuando Isabel Cruz vio que tenía seis llamadas perdidas de una compañera creyó que había ocurrido algo aunque no se le pasó por la cabeza que fuera porque había pellizcado algo del segundo premio de la Lotería de Navidad. Ella, al igual que tres de sus compañeras, Yaiza González, Yolanda Ortega y Sara Garguri, compraron participaciones del 70048 que repartió la cadena de la firma Bimba y Lola. Las tres primeras trabajan en la tienda de Mesa y López, y la última, en la de El Corte Inglés en Las Palmas de Gran Canaria.

Isabel trabajaba este lunes en el turno de mañana y fue la última en enterarse. Al principio pensó que era una inocentada, pero cuando su supervisora le confirmó que el número que tenía la empresa estaba premiado llamó inmediatamente a su novio. Ella compró una participación de cinco euros, por lo que se embolsa algo más de 31.250 euros con los que cumplirá una promesa que le hizo a su hijo de ocho años: «ir al Mundial de Baloncesto en Estados Unidos». Antes aprovecharán para hacer algún que otro viaje.

Seis llamadas perdidas y un premio compartido

Por su parte, la causante de las seis llamadas perdidas, Yaiza González, se enteró por un familiar que también compró una participación. Ella no ha decidido aún qué hacer con el dinero que ganó, la misma cantidad que Isabel, y asegura que además de contenta está «muy agradecida».

Sara, Yolanda, Yaiza e Isabel brindan por haber pellizacado el segundo premio de la Lotería de Navidad / E.M.A.

Otra de las trabajadoras de la tienda ubicada en la Avenida Mesa y López, Yolanda Ortega, tuvo el doble de suerte, ya que compró dos participaciones, por lo que ganó 62.500 euros con los que liquidará la hipoteca. En cuanto encendió el móvil por la mañana empezó a recibir WhatsApp diciéndole que le había tocado la lotería y ella, incrédula, tuvo que comprobarlo en la aplicación. «Cuando vi era real me quedé en shock. Lloré, reí y llamé a todo el mundo; estoy procesando todo aún», aseguraba mientras brindaba con sus compañeras a las 15.30 horas, en el cambio de turnos.

El premio también llega a El Corte Inglés

A su celebración se unió Sara Garguri, que trabaja en la tienda de Bimba y Lola de El Corte Inglés y también jugó 10 euros del número ganador del segundo premio. «Mi novio me llamó y me dijo que había salido el ocho íntegro en Madrid y de repente me vino como un flash», cuenta esta joven dependienta que se quedó «helada» cuando comprobó que era una de las agraciadas. El dinero le llega como «caído del cielo» días después de que su casero le comunicara que le iba a subir el precio del alquiler. «Voy a dar la entrada para un piso que llevamos tiempo viviendo de alquiler y es imposible reunir». Ahora, celebraba, «voy a poder tener una casa para mi hijo, un bebé de dos años».

Algunas de sus compañeras decidieron no comprar participaciones este año, por lo que sienten que es un momento «agridulce», pero se acordarán de ellas «aunque sea con unos churritos o una merienda, que el premio es, al final, compartirlo con todas», aseveran.