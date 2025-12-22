CC denuncia el "abandono" y la "inseguridad" de la zona comercial de Schamann

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, denunció hoy el “abandono institucional” de la Zona Comercial Abierta Schamann–Pedro Infinito tras las nuevas críticas de los comerciantes de un área comercial histórica “que lleva años escuchando promesas que nunca llegan”.

Suárez recordó la devolución de una subvención de 60.000 euros, que no solo supuso “perder una oportunidad”, sino “asumir también intereses de demora por no gestionar a tiempo los recursos”.

Deterioro acelerado y pérdida de actividad

El portavoz nacionalista subrayó que esta situación se produce en una zona que durante décadas fue un referente comercial de la ciudad y que hoy, según relatan los propios empresarios, atraviesa un "deterioro acelerado" relacionado con el cierre de negocios, salida de firmas y pérdida de actividad. “Hablamos del corazón comercial de Schamann, que agoniza por falta de gestión”, añadió.

Asimismo, matizó las quejas trasladadas por el tejido empresarial, entre las que se incluyen la inseguridad, la mala iluminación, las deficiencias de limpieza y el colapso diario de la calle por falta de control en carga y descarga.

El Mercado de Altavista

El portavoz de CC vinculó lo ocurrido en la zona comercial con la situación del Mercado de Altavista que, en sus palabras, se trata de “otro símbolo de la Ciudad Alta que no puede seguir esperando”. En esa línea, recordó la devolución de 500.000 euros que iban a estar destinados a actualizar las infraestructuras del Mercado de Altavista.

“Es incomprensible que se anuncien rehabilitaciones, se tramiten ayudas y al final se devuelva el dinero. Y encima pagamos intereses, algo dramático desde cualquier punto de vista”, enfatizó