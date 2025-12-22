El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria estrena el premio a la Mejor Viuda en 2026 durante el Entierro de la Sardina
El jurado valorará la caracterización, interpretación y puesta en escena de los participantes
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria incorporará en su próxima edición un nuevo reconocimiento con la creación del premio a la Mejor Viuda, un concurso que se desarrollará durante el tradicional Entierro de la Sardina. La iniciativa se enmarca en el programa del Carnaval de 2026, que se celebrará bajo la alegoría de «Las Vegas».
El certamen permitirá la participación tanto en modalidad individual como en pareja. Las personas interesadas deberán formalizar su inscripción antes del 12 de enero, según recogen las bases publicadas en la página web oficial.
Desarrollo del concurso
El concurso se llevará a cabo a lo largo del recorrido del Entierro de la Sardina, previsto para el 1 de marzo. Los participantes deberán realizar una parada ante el jurado, que estará ubicado en el parque Santa Catalina, donde dispondrán de un máximo de dos minutos para interpretar su caracterización.
Criterios de valoración
El jurado otorgará los títulos de Mejor Viuda Individual 2026 y Mejor Pareja de Viudas atendiendo a distintos criterios. Entre ellos figuran la caracterización del disfraz, el maquillaje, el peinado y los accesorios, así como la interpretación del duelo, valorando aspectos como la teatralidad, el dramatismo, la comicidad, la originalidad y la interacción con el público. También se tendrá en cuenta la creatividad y la puesta en escena.
Premios simbólicos
Los premios tendrán carácter simbólico y podrán consistir en trofeos, diplomas u otros reconocimientos que determine la organización del Carnaval. Con este nuevo concurso, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria amplía su programación del Entierro de la Sardina e incorpora un elemento adicional de participación y creatividad dentro de uno de los actos más representativos de las fiestas.
