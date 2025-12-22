La familia que "vive de repartir ilusión" en la Lotería de Navidad celebra el tercer premio en Las Palmas de Gran Canaria entre lágrimas

La historia de Carlos Ojeda es la de toda una vida dedicada a repartir ilusión a través de la Lotería de Navidad. Con bastón en mano, la cara llena de lágrimas y tras haberse extirpado un tumor recientemente, recibe con gran emoción el tercer premio que este 2025 ha repartido la administración Yaira, que abrió hace más de 30 años en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy son sus hijas las que atienden el negocio, ubicado en el Centro Comercial La Ballena. Llevan con orgullo el legado de su padre, que empezó a vender décimos por la calle cuando apenas tenía 12 años.

Ya el año pasado, la administración Yaira repartió un Cuarto y un Quinto Premio de la Lotería de Navidad, además de otro del Niño. En esta ocasión, con cinco décimos de máquina del tercer premio, se reafirman en que su oficio está lleno de alegría, incluso cuando atraviesan épocas complicadas: "Nosotros vivimos de repartir ilusión".

Carlos y su mujer se hicieron con el local en el año 93 después de mucho esfuerzo y habiendo invertido más de 25 millones de pesetas. "Lo luchamos, cuando nos dieron la administración fue una alegría", relata. Pero mucho antes de tener su propio local ya estaban "a pie de cañón, todos los días, sábados y domingos" para sacar adelante a su familia, encadenando madrugones para vender un número tras otro.

Varios meses duros para la familia culminan en la alegría de repartir cinco décimos del tercer premio

Su hija mayor, Yaiza, es la actual propietaria del negocio y "digna sucesora" de la estela familiar, tal y como matiza Carlos. Tras conocer la noticia del tercer premio, Yaiza aparece por la administración caminando con la ayuda de unas muletas, puesto que hace poco tuvo un accidente. Y es que los últimos meses no han sido nada fáciles para la familia, teniendo que enfrentarse al duro tratamiento que recibió Carlos por un cáncer de próstata, pero eso no les ha impedido seguir repartiendo felicidad a cientos de personas.

Carlos rememora que en 2005 recibieron una oferta para vender la administración, pero se negaron a desprenderse de ella: "Esto es un negocio que queda para mis hijas y mis nietos. Mis dos hijas están trabajando y es la vida para ellas. El local es nuestro y no tenemos que depender de nadie". A sus 75 años, con la cara empañada de lágrimas y mucha emoción, su oficio también le ha dado amistades prolongadas en el tiempo.

HABRÁ AMPLIACIÓN