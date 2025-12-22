El fenómeno de Harry Sinfónico amplía funciones en el Pérez Galdós con dos nuevas fechas en enero de 2026

El Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria acogerá dos nuevas funciones del espectáculo Harry Sinfónico, los días 7 y 11 de enero a las 20:00 horas. La ampliación responde a la gran demanda de entradas y al entusiasmo del público, que ha convertido este homenaje musical en uno de los eventos más esperados del inicio de año.

Con estas dos incorporaciones, serán un total de 13 representaciones las que se celebrarán durante el mes de enero en la isla, en un formato que trasciende el concierto tradicional y se adentra en una experiencia sensorial e inmersiva para todas las edades. La cita promete llevar a los espectadores más allá del pentagrama, recreando el universo cinematográfico de Harry Potter a través de la música y la ambientación escénica.

Las entradas ya están disponibles a través de las plataformas www.harrysinfonico.com y www.teatroperezgaldos.es, y se perfilan como una opción ideal para regalar estas Navidades o para inaugurar el nuevo año con cultura, magia y emoción.

Anton Gakkel / LP/DLP

Una orquesta en directo interpretará las partituras más emblemáticas del mundo mágico creado por J. K. Rowling, en un formato que combina música, escenografía y participación activa del público. Desde el acceso al teatro, los asistentes serán recibidos en un entorno tematizado, con decorados, extras caracterizados, photocalls, sorpresas y elementos interactivos diseñados para sumergirlos en el imaginario de Hogwarts y sus alrededores.

La propuesta, pensada para disfrutar en familia, busca emocionar tanto a los fans de la saga como a los amantes de la música de cine. Se trata, además, de una de las primeras grandes experiencias culturales del año en Gran Canaria, consolidando la fusión entre espectáculo, nostalgia y celebración artística.