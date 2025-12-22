La fortuna sonríe a la unidad de Reanimación del Hospital Negrín: "Todavía tenemos el cosquilleo en el cuerpo"

La fortuna ha sonreído este año a la unidad de Reanimación del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde los profesionales han sido agraciados con el segundo de los quintos premios del sorteo de Navidad, que esta vez correspondió al 60649, un número que ha dejado un pellizco muy repartido entre el personal, que lleva jugándolo de forma ininterrumpida desde hace una década. “Todavía tenemos el cosquilleo en el cuerpo y los ojitos brillantes”, resume Reyes Viera, supervisora de Enfermería en el área y encargada de la compra de los boletos en la administración ubicada en El Corte Inglés de Siete Palmas.

Aunque resulta difícil precisar la cifra de personas agraciadas, Viera calcula que ella misma adquirió entre 40 y 50 décimos, pero el reparto de los 6.000 euros por boleto es aún mayor. “Hay compañeros que ya no trabajan en la unidad y que, aun así, siguen jugando cada año con nosotros. Estamos muy contentos de poder compartirlo, porque la alegría se extiende desde el personal de limpieza hasta el equipo médico, así como a otros que ya no están aquí”, celebra la enfermera.

"El número de la unidad"

Fue alrededor de las 9.40 horas en las Islas cuando los niños de San Ildefonso cantaron el que ya es conocido por estos profesionales como “el número de la unidad”. En ese momento, la sanitaria se encontraba en medio de una reunión de trabajo. "Una compañera estaba escuchando el sorteo y me localizó para darme la noticia", cuenta. A partir de ahí, la información corrió como la pólvora, y los afortunados comenzaron a recibir multitud de llamadas y mensajes de familiares y amigos con los que también han compartido los décimos. "Es la primera vez que nos toca después de tantos años apostando por el mismo número. Hasta ahora, solo habíamos conseguido recuperar lo invertido con el reintegro", comenta con emoción.

Reyes Viera se incorporó a la unidad en 1997 y asume el cargo de supervisora desde 2017. Según confiesa, desde que el 60649 acompaña al equipo en cada Sorteo Extraordinario de Navidad, en alguna ocasión ha surgido la tentación de cambiar de número. “Por suerte, no lo hicimos. Creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y que ahora ha sido nuestro momento”, asevera, instantes antes de retomar sus funciones, en una jornada marcada por la alegría, pero también por el firme compromiso con el trabajo asistencial.

Rosa de la Nuez se encontraba realizando sus tareas de limpieza en el hospital cuando escuchó a los compañeros del servicio celebrar la salida del número premiado. “¡Que nos tocó, que nos tocó!”, decían. Ante la incredulidad, decidió acercarse para ver qué sucedía. "No me lo creía. Lo primero que hice fue llamar a mi marido", relata, aún sin poder salir de su asombro.

De la Nuez lleva ocho años trabajando en el Doctor Negrín y un año vinculada a la unidad. Esta vez, ha sido la primera ocasión que juega con el equipo. "La supervisora me ofreció el número y le dije que me interesaba, aunque nunca pensé que me fuera a tocar nada", admite la mujer, que afirma que destinará una buena parte del dinero a comprar regalos para sus hijos y reservará algo para poder afrontar los "contratiempos" que puedan surgir.