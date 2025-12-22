Una de las gemelas del congreso del lujo, nueva interventora de Las Palmas de Gran Canaria

Noemí Naya, una de las hermanas que impulsaron el conocido como congreso del lujo de Maspalomas en 2022, será la nueva interventora general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Consistorio capitalino celebra este martes un pleno extraordinario un día antes de Nochebuena en el que modificará el reglamento por el que se rige el manual de valoración de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional. Este impide actualmente en la ciudad que el funcionario simultanee el mismo puesto en más de un municipio.

A día de hoy, las plazas de la intervención general y de la viceintervención en el Ayuntamiento están vacantes, por lo que el órgano de control municipal tan solo se encuentra provisto en estos momentos de una interventora adjunta. El Consistorio ha intentado dos veces cubrir la de viceinterventora, sin éxito; mientras que la existencia de un pleito judicial mantiene paralizado el proceso para elegir a un nuevo interventor general. Además, se ha actualizado la retribución del puesto en dos ocasiones −2018 y 2025− para incentivar que alguien lo ocupara.

Necesidad urgente de cubrir la plaza

El área de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, que dirige Francisco Hernández Spínola, justifica esta modificación del reglamento en la necesidad urgente para cubrir la plaza. Según detalla la propuesta de acuerdo que va a Pleno, la Intervención Municipal cuenta en estos momentos con una alta carga de trabajo, coincidiendo con el cierre del ejercicio presupuestario y la tramitación de las cuentas de 2026. Una realidad que hace imprescindible cubrir al menos uno de los dos puestos.

El manual de 2016 impide la acumulación de cargos de otras administraciones locales y requiere dedicación exclusiva. La legislación estatal sí contempla, bajo ciertos condicionantes, que un mismo funcionario habilitado nacional ocupe distintos puestos, pero el Ayuntamiento capitalino tiene un manual más restrictivo. Lo que pretende ahora será modificar ese impedimento legal, haciendo el reglamento más flexible, por lo que podrían nombrar como interventora general a Noemí Naya, quien ya ostenta diversos plazas en varios municipios de la Isla.

Previamente, la Dirección General de la Función Pública, dependiente del Gobierno canario, planteó una serie de objeciones al nombramiento de Noemí Naya como interventora del Consistorio de la capital grancanaria, de ahí que este vaya a recurrir a un cambio del reglamento. Actualmente, esta funcionaria de alto rango es la Tesorera del Ayuntamiento de Arucas de manera definitiva y estaba hasta este mes de diciembre en régimen de acumulación de funciones como interventora en Santa Lucía de Tirajana.

Congreso de habilitados nacionales

El Ayuntamiento de la capital solicitó a Función Pública, que es quien tiene las competencias, que autorice a Naya la acumulación de funciones como interventora general más la de tesorera en Arucas, plaza a la que accedió mediante concurso. Para ello, el 9 de diciembre esta se vio obligada a renunciar al puesto que ostentaba en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, sustituyéndola Enrique Tomás Orts Villaronga. Ahora quedaría pendiente la modificación del reglamento, que el Consistorio capitalino aprobará este martes.

Las dos hermanas están siendo investigadas por la Fiscalía por una supuesta malversación

Este nombramiento llega cuando el caso del conocido como 'congreso del lujo' todavía no está cerrado judicialmente. Las gemelas Tania y Noemí Naya, ambas habilitadas nacionales, se encuentran inmersas en una investigación de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por la organización del evento. Estas declararon en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana en junio del año pasado dentro del proceso de diligencias previas abiertas por el Ministerio Público.

Este congreso de habilitados nacionales tuvo lugar en noviembre de 2022 en Maspalomas, con un coste de 500.000 euros sufragado por los consistorios de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana. Por aquel entonces, Tania y Noemí, además de ser las organizadoras del congreso, eran las interventoras de ambos ayuntamientos, respectivamente. El evento contó con cenas de gala, brindis con botellas de champán Moët & Chandon, un concierto de Dani Martín y espectáculo de fuegos artificiales.

El Ayuntamiento de la capital celebrará dos plenos extraordinarios previos a Navidad −el ordinario de diciembre tendrá lugar el viernes 26−. Además del cambio de reglamento del manual de valoración de puestos de trabajo, el Consistorio aprobará una serie de modificaciones de crédito para pagar facturas pendientes.