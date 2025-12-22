Genaro Medina, premiado con dos décimos del quinto premio 60649
La suerte reparte el premio valorado en 60.000 euros a la serie, el décimo en 6.000
“¡Me tocó, me tocó! 25 años comprándolo y por fin me tocó”, gritaba Genaro Medina, premiado con dos décimos del quinto premio 60649. De un lado a otro de la cafetería de El Corte Inglés de Siete Palmas, este extrabajador, ya jubilado, celebraba con el número en mano, los dos décimos que había comprado. Quien fuera maître del establecimiento comenta con alegría que se enteró del número ganador cuando iba en coche a Las Torres “a poner gasolina de la barata”, y escuchó cantar su número.
De ahí, no dudó en llegar al lugar donde trabajó hasta su jubilación para celebrar con sus antiguos compañeros. Allí estaba Antonio Güímar Olivares, jefe de la cafetería. “Lo llevamos desde que se inauguró el centro en el año 2000 y nunca hemos perdido la fe, pensábamos que estaba gafado”, comenta nervioso. Asegura que este año “compraron menos trabajadores de lo que hubiésemos querido, pero al menos 10 de ellos sí. Algunos algunos con décimo completo, otros compartido”.
Aunque el premio es de 6.000 euros, “y eso no da para dejar de trabajar”, matiza, lo que sí destaca es que da “para pasar unas buenas Navidades”, añade.
Un número abonado
La administración 50 ubicada en El Corte Inglés de Siete Palmas vendió 38 billetes del 60649, muy distribuido al tratarse de un número que reparten año con año al departamento de cafetería del centro. En esta ocasión, también a la Unidad de Reanimación del Hospital Doctor Negrín, además de quienes han comprado de paso por el centro.
“Estamos super contentos, muy felices porque es un número nuestro, abonado, con lo cual más alegría todavía”, comentan Susana Alcántara y Juan Manuel Izquierdo, propietarios de la administración, ubicada dentro de El Corte Inglés de esta zona.
Otros premios
Esta administración ha dado otros premios en otros años: un cuarto premio hace tres y otro quinto premio hace cuatro años. Ahora tienen la mirada puesta ya en el siguiente sorteo de El Niño. “Ahora hay que ir ampliando la pared para ir poniendo más premios”, añaden mientras descorchan una botella de cava para brindar por la buena suerte.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas