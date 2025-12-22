“¡Me tocó, me tocó! 25 años comprándolo y por fin me tocó”, gritaba Genaro Medina, premiado con dos décimos del quinto premio 60649. De un lado a otro de la cafetería de El Corte Inglés de Siete Palmas, este extrabajador, ya jubilado, celebraba con el número en mano, los dos décimos que había comprado. Quien fuera maître del establecimiento comenta con alegría que se enteró del número ganador cuando iba en coche a Las Torres “a poner gasolina de la barata”, y escuchó cantar su número.

De ahí, no dudó en llegar al lugar donde trabajó hasta su jubilación para celebrar con sus antiguos compañeros. Allí estaba Antonio Güímar Olivares, jefe de la cafetería. “Lo llevamos desde que se inauguró el centro en el año 2000 y nunca hemos perdido la fe, pensábamos que estaba gafado”, comenta nervioso. Asegura que este año “compraron menos trabajadores de lo que hubiésemos querido, pero al menos 10 de ellos sí. Algunos algunos con décimo completo, otros compartido”.

Aunque el premio es de 6.000 euros, “y eso no da para dejar de trabajar”, matiza, lo que sí destaca es que da “para pasar unas buenas Navidades”, añade.

Un número abonado

La administración 50 ubicada en El Corte Inglés de Siete Palmas vendió 38 billetes del 60649, muy distribuido al tratarse de un número que reparten año con año al departamento de cafetería del centro. En esta ocasión, también a la Unidad de Reanimación del Hospital Doctor Negrín, además de quienes han comprado de paso por el centro.

“Estamos super contentos, muy felices porque es un número nuestro, abonado, con lo cual más alegría todavía”, comentan Susana Alcántara y Juan Manuel Izquierdo, propietarios de la administración, ubicada dentro de El Corte Inglés de esta zona.

Otros premios

Esta administración ha dado otros premios en otros años: un cuarto premio hace tres y otro quinto premio hace cuatro años. Ahora tienen la mirada puesta ya en el siguiente sorteo de El Niño. “Ahora hay que ir ampliando la pared para ir poniendo más premios”, añaden mientras descorchan una botella de cava para brindar por la buena suerte.