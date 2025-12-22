Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cierre a las seis de la mañana: así serán los horarios especiales de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria

Las ampliaciones se conceden a locales con licencia musical o de restauración en vigor

Jóvenes en una churrería de Las Palmas de Gran Canaria tras la noche de Fin de Año.

Jóvenes en una churrería de Las Palmas de Gran Canaria tras la noche de Fin de Año. / Andrés Cruz

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha validado un total de 44 solicitudes de ampliación de horario para las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año, presentadas por establecimientos del municipio con licencia municipal en vigor.

Según ha informado el Servicio de Edificación y Actividades, dependiente del área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, 43 locales han solicitado la ampliación tanto para la noche del 24 de diciembre como para la del 31, mientras que un establecimiento ha pedido autorización únicamente para la Nochebuena.

Horario máximo autorizado

En todos los casos, el horario de cierre autorizado será, como máximo, a las 06.00 horas de la mañana, sin excepción. Además, los establecimientos dispondrán de 30 minutos adicionales destinados exclusivamente al desalojo de los asistentes.

Requisitos y condiciones

Las solicitudes corresponden a establecimientos que cuentan con licencia municipal de apertura para actividad clasificada musical o de restauración, o que han presentado la declaración responsable junto con el proyecto y el certificado técnico exigido para esta prórroga extraordinaria.

El aforo permitido en cada local será el mismo que el ya autorizado con carácter habitual, conforme a lo establecido por el Servicio de Actividades Clasificadas, sin que la ampliación horaria suponga un incremento de capacidad.

Terrazas en el espacio público

Desde el Servicio de Edificación y Actividades se recuerda que estas autorizaciones no afectan a la retirada de terrazas ubicadas en el espacio público. En este caso, los establecimientos deberán respetar los horarios específicos fijados en la resolución municipal que regula la retirada de terrazas durante estas fechas.

