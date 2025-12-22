La suerte pasa de largo por la administración que repartió el mayor premio de Canarias en la Lotería de Navidad el año pasado

La Administración de loterías 34 - El Pino de la avenida Mesa y López volvió a vivir una mañana intensa de Lotería de Navidad, con más ventas, ambiente constante y una pequeña pedrea temprana, pero sin repetir el golpe de fortuna del año pasado, cuando repartió un quinto premio.

Desde primera hora, la mañana arrancó entre buenos deseos y expectación. «¡Que den muchos premios!», se escuchaba frente al mostrador de la administración de El Pino, mientras los vecinos se detenían a mirar la pantalla y a seguir el sorteo. Este año, sin embargo, la suerte no fue tan generosa como en 2024, cuando el establecimiento repartió un quinto premio que atrajo ahora a nuevos compradores.

Jesús García, al frente de la administración durante la jornada, confirmaba ese mayor movimiento. «Ha habido más ventas que años anteriores», explicaba, y añadía que, además de la clientela habitual, «como dimos el quinto premio el año pasado, acude gente nueva en busca de la suerte». La mañana, resumía, se vivía «con trabajo, cansado pero con ilusión, a ver si damos otro premio».

Más ventas

A las nueve de la mañana llegó el primer pequeño alivio. Gracias al número 70030, premiado en la pedrea, El Pino repartió 45.000 euros en los primeros compases del sorteo, correspondientes a 45 billetes vendidos. No era un gran premio, pero sí suficiente para mantener el ánimo en la calle y dentro del local.

Poco después, la sensación de haber rozado la fortuna se hizo más evidente. «Fueron muy parecidos los dos primeros quintos, nuestros 23160 y el 60449», explicaba el responsable de El Pino, aunque los números oficiales finalmente fueron el 23112 y el 60649. La diferencia de una cifra bastó para dejar a la administración, de nuevo, a las puertas.

Expectación vecinal

El ambiente acompañó durante toda la mañana. Unas gotas de lluvia a las 9.15 horas dieron paso a claros de sol que animaron a los vecinos a asomarse a la puerta. «¿Ya salió el gordo?», preguntaban algunos al pasar, mientras otros se sorprendían: «¡Ay, no me acordaba de que fuera hoy!», «¡Wow, el gordo, que ya estamos a día 22!».

Entre quienes seguían el sorteo estaba María Delgado, que reconocía que no suele participar. «Yo no juego porque me parece muy caro, pero mis amigas están siempre al tanto», comentaba, mientras advertía entre risas que «por ahí se dice que el año que viene sube aún más de precio». A su lado, Marisa Guerra explicaba por qué había comprado allí: «Vine porque me queda cerca de casa y el año pasado sé que dieron el quinto premio». Aunque este año no tuvo suerte, decía resignada: «Espero que la tengan otros».

Ilusión intacta

La mañana dejó también escenas cotidianas cargadas de filosofía doméstica. Beatriz Arrazola tranquilizaba a su hija: «No nos tocó, María». Más tarde reconocía que habían jugado tres números y que, pese a todo, «siempre hay que tener esperanza». Si llegara un premio, lo tenía claro: «Un viaje con los niños».

Esa mezcla de ilusión y prudencia se repetía en otros testimonios. Paula Rodríguez confesaba: «Jugué este año, ¡pero de momento nada!». Lo hacía «por la ilusión», aunque admitía que nunca le toca. Si lo hiciera, soñaba con «una casita en La Isleta». Carlos Rodríguez, por su parte, pensaba en un reparto más práctico: «Entre mi mujer y yo tenemos tres números, pero no parece que haya suerte». Si llegara algo, lo destinaría «a los estudios de mis hijos, un viajecito o a liberar un poco la hipoteca».

Mirando a El Niño

Al final, El Pino cerró la mañana sin grandes titulares, pero con la sensación de haber cumplido su papel social. «Repartir premios implica fama y publicidad, pero también es bonito ver a la gente dando las gracias», resumía Jesús García. Tras la decepción del 22 de diciembre, muchos vecinos ya miraban al siguiente sorteo: El Niño. Como cada año, la suerte pasó de largo, pero la ilusión volvió a quedarse.