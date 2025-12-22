La Lotería de Navidad salpica al Bazar El Refugio con 50.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria

El Bazar El Refugio vendió un décimo del tercer premio, 90693 de la Lotería de Navidad. Por serie está dotado de 500.000 euros, lo que supone 50.000 euros por cada décimo. El propietario, Luis Medina, recibió la noticia con "mucha alegría". En 2017 también vendieron un décimo de un quinto premio, y ahora el sorteo les regala esta buena noticia. "Vamos subiendo poco a poco", afirmó el lotero después de descorchar el champán y brindar con clientes habituales y vecinos.

Para Medina "todos los números son bonitos". A pesar de que entiende la inclinación de los clientes por aquellos que tienen repeticiones y secuencias más comunes, desde su punto de vista, lo emocionante del sorteo de la Navidad es que "puede salir cualquier cosa". En este sentido, Medina explica que tiene clientes de todo tipo: aquellos que piden números concretos y otros que dejan que la suerte haga de las suyas. En este caso, no sabe cuál de las variantes ha sido, porque el agraciado (o agraciados) no ha pasado por el bazar. "Yo siempre pongo el número de teléfono, pero puede que llamen o puede que no", reconoció. "Espero lo hagan, por lo menos para celebrar", añadió.

Muchas ventas

A dos pasos de Las Canteras, Medina atiende a clientela local, pero también a muchos turistas de la Península, que prueban suerte durante sus vacaciones en Canarias. Por ello, asegura que le resulta imposible recordar cuándo vendió el décimo. "Por aquí pasa mucha gente y se vende bastante bien, gracias a Dios", apuntó.

El negocio lo empezó su tía hace 30 años en la calle Pedro del Castillo, y él lo heredó tras la jubilación de la misma. Medina reubicó el local en la calle Albareda, pero el cierre de varias tiendas en esta zona le impulsó a mudarse esta vez a Sagasta, su ubicación desde hace una década. Desde entonces, la fortuna le ha sonreído, ya que ha sido aquí donde ha vendido todos los grandes premios. "Parece que este sitio da un poco más de suerte", defendió.

Con la vista puesta en El Niño

Con este buen sabor de boca, Medina guarda esperanzas para la Lotería del Niño, el próximo 6 de enero. El lotero es consciente de que vender un premio en el sorteo navideño te posiciona en el mapa: "Esto hace que vendas más, tanto el año que viene como este año".

El tercer premio repartió 400.000 euros en total en la provincia de Las Palmas. En Gran Canaria, dos administraciones de la capital vendieron décimos del número premiado. El Bazar La Suerte vendió uno y Yaira vendió cinco décimos en el Centro Comercial La Ballena. Fuera de la ciudad, la administración de San Fernando también repartió ilusión con el tercer premio. Asimismo, en Lanzarote una administración de Yaiza vendió un décimo.