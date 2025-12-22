El mercadillo navideño de Vegueta abre sus puertas con actividades hasta el 5 de enero

El mercadillo navideño promovido por el Mercado de Vegueta abrió este lunes en Las Palmas de Gran Canaria con una programación que se extenderá hasta el próximo 5 de enero frente al Teatro Pérez Galdós. La alcaldesa Carolina Darias visitó el espacio en la jornada inaugural y mantuvo un encuentro con comerciantes y feriantes participantes en esta iniciativa.

Durante la apertura, la alcaldesa estuvo acompañada por el concejal de Desarrollo Local, Pedro Quevedo; el gerente del mercado, Santiago Bolaños; y el presidente del Consejo de Administración, Luis Caballero. En el recorrido conocieron los detalles de una propuesta que combina actividad comercial con programación cultural y de ocio dirigida a distintos públicos.

Apoyo al comercio local

La iniciativa busca reforzar la actividad económica del entorno y atraer a residentes y visitantes al casco histórico de Vegueta. De esta forma, se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la dinamización de los mercados municipales y el respaldo al comercio de proximidad, especialmente durante el periodo navideño.

La agenda incluye actividades diarias dirigidas al público infantil y familiar. Este lunes 22 de diciembre, los niños y niñas pueden disfrutar de la visita del Elfo de Papá Noel en sesiones previstas a las 17:00 y 18:30 horas. El martes 23 se celebrará la actuación de la Coral Polifónica San Juan de Arucas entre las 11:00 y las 13:00 horas, junto al espectáculo Muñecote por la tarde.

El miércoles 24 contará con la presencia de Papá Noel y el Grinch en horario de mañana, mientras que el viernes 26 se desarrollará el Concurso de Truchas y un taller de cartas. Durante el fin de semana del 27 y 28, el mercadillo ofrecerá hinchables y talleres en sesiones de mañana y tarde.

Actividades hasta Reyes

La programación se mantendrá hasta el final de las fiestas. El miércoles 31 se celebrarán las tradicionales campanadas con acompañamiento musical de DJ. Ya en enero, el paje real, los talleres infantiles y nuevas sesiones de animación y música marcarán la agenda hasta el 5 de enero, víspera de Reyes.

Además de las actividades en la recova de Vegueta, la ciudad cuenta con un amplio programa navideño que se desarrolla en distintos barrios y distritos, con talleres, espectáculos, conciertos y animaciones organizadas para acercar la Navidad a toda la capital grancanaria.