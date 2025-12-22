Estos son los números premiados en la Lotería de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria

La Lotería de Navidadvuelve a concentrar la atención de millones de personas este 22 de diciembre con la celebración de su sorteo extraordinario. En esta edición, el reparto de premios es mayor que en años anteriores: Loterías y Apuestas del Estado ha puesto en juego más de 2.700 millones de euros, 70 millones más que el año pasado, con los niños y niñas de San Ildefonso como encargados de cantar los números agraciados.

Mientras avanza el sorteo, los participantes comprueban décimos, participaciones y resguardos, revisan los números compartidos en peñas, familias o centros de trabajo y contrastan también los boletos adquiridos fuera, pero jugados en la isla.

A continuación, se ofrece un buscador con los números premiados en los principales premios y su distribución en Las Palmas de Gran Canaria, una herramienta pensada para facilitar la comprobación de los décimos.

El desglose de premios deja dos tercer premio y un quinto premio en Las Palmas de Gran Canaria.

El tercer premio, correspondiente al número 90693, se ha vendido en dos administraciones de la capital, ambas con décimos premiados con 50.000 euros cada uno. Uno de ellos se ha expedido en el Centro Comercial La Ballena, mientras que el otro se ha repartido en una administración ubicada en la calle Sagasta.

Además, el quinto premio, con el número 60649, ha dejado 6.000 euros por décimo en otra administración de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, la venta se ha realizado en el Centro Comercial El Corte Inglés Siete Palmas.

La cantidad de los premios mayores

Te recordamos que los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad son: