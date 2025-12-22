Las Palmas de Gran Canaria convoca cinco plazas de agentes de bomberos por comisión de servicios
La convocatoria permitirá cubrir de forma temporal cinco puestos vacantes durante un máximo de 24 meses
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado cinco plazas de agentes de bomberos para su provisión temporal mediante comisión de servicios voluntaria, ante la existencia de una necesidad urgente e inaplazable. El proceso permitirá cubrir vacantes incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo municipal.
La convocatoria ha sido aprobada por resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas este 22 de diciembre de 2025. El plazo para presentar solicitudes es de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación oficial.
Cobertura temporal de vacantes
El procedimiento permitirá la cobertura provisional de cinco puestos vacantes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. La comisión de servicios tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 meses, o hasta que las plazas se cubran de forma definitiva por los mecanismos legalmente establecidos.
Desde el Área de Recursos Humanos, la concejala Esther Martín ha señalado que la convocatoria se enmarca en el refuerzo de los servicios públicos esenciales, destacando la importancia de dotar de personal al Cuerpo de Bomberos para garantizar una respuesta adecuada ante situaciones de emergencia en la ciudad.
Refuerzo operativo del servicio
Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha indicado que la incorporación temporal de nuevos agentes permitirá reforzar los turnos operativos y mejorar la capacidad de intervención del servicio, con impacto directo en la protección de las personas y los bienes en el municipio.
Requisitos y destinatarios
El proceso está dirigido a personal funcionario de carrera de cualquier administración pública, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Servicios Especiales de Extinción de Incendios, subgrupo C2. Entre los requisitos se incluyen la titulación exigida, condiciones físicas adecuadas para el desempeño del puesto, ausencia de antecedentes penales y de sanciones disciplinarias graves o muy graves, así como la autorización expresa de la administración de origen.
Presentación de solicitudes
Las solicitudes deberán formalizarse mediante el modelo normalizado recogido en las bases de la convocatoria. Podrán presentarse a través del Portal del Empleado para el personal municipal, en el Registro General del Ayuntamiento, en cualquiera de los registros previstos por la normativa administrativa vigente o mediante la sede electrónica municipal, en el caso de personas que dispongan de certificado digital.
Toda la información relativa a esta convocatoria, así como los anuncios derivados del procedimiento, se encuentra disponible en el Tablón de Edictos y en la página web municipal, dentro del apartado Ayuntamiento/Empleo Público.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas