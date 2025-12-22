Las Palmas de Gran Canaria convoca cinco plazas de agentes de bomberos por comisión de servicios

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado cinco plazas de agentes de bomberos para su provisión temporal mediante comisión de servicios voluntaria, ante la existencia de una necesidad urgente e inaplazable. El proceso permitirá cubrir vacantes incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo municipal.

La convocatoria ha sido aprobada por resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas este 22 de diciembre de 2025. El plazo para presentar solicitudes es de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación oficial.

Cobertura temporal de vacantes

El procedimiento permitirá la cobertura provisional de cinco puestos vacantes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. La comisión de servicios tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 meses, o hasta que las plazas se cubran de forma definitiva por los mecanismos legalmente establecidos.

Desde el Área de Recursos Humanos, la concejala Esther Martín ha señalado que la convocatoria se enmarca en el refuerzo de los servicios públicos esenciales, destacando la importancia de dotar de personal al Cuerpo de Bomberos para garantizar una respuesta adecuada ante situaciones de emergencia en la ciudad.

Refuerzo operativo del servicio

Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha indicado que la incorporación temporal de nuevos agentes permitirá reforzar los turnos operativos y mejorar la capacidad de intervención del servicio, con impacto directo en la protección de las personas y los bienes en el municipio.

Requisitos y destinatarios

El proceso está dirigido a personal funcionario de carrera de cualquier administración pública, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Servicios Especiales de Extinción de Incendios, subgrupo C2. Entre los requisitos se incluyen la titulación exigida, condiciones físicas adecuadas para el desempeño del puesto, ausencia de antecedentes penales y de sanciones disciplinarias graves o muy graves, así como la autorización expresa de la administración de origen.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán formalizarse mediante el modelo normalizado recogido en las bases de la convocatoria. Podrán presentarse a través del Portal del Empleado para el personal municipal, en el Registro General del Ayuntamiento, en cualquiera de los registros previstos por la normativa administrativa vigente o mediante la sede electrónica municipal, en el caso de personas que dispongan de certificado digital.

Toda la información relativa a esta convocatoria, así como los anuncios derivados del procedimiento, se encuentra disponible en el Tablón de Edictos y en la página web municipal, dentro del apartado Ayuntamiento/Empleo Público.