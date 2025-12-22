Las Palmas de Gran Canaria expropia un edificio para el futuro parque de Arenales

El proceso de renovación del barrio de Arenales continúa su curso. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó en Junta de Gobierno la semana pasada iniciar la expropiación forzosa del número 39 de la calle Matías Padrón. El derribo de este edificio de cuatro plantas facilitará la creación de un parque contemplado en el Plan General de Ordenación (PGO) desde los años 90. El nuevo espacio libre permitirá airear esta zona de la ciudad -que está creciendo en altura- y dotarla de zonas verdes y de esparcimiento.

El expediente de expropiación forzosa fija el justiprecio en 684.384 euros. Se trata de un inmueble de cuatro plantas, conformado por un bajo comercial que mantiene actividad con un rastrillo solidario y tres viviendas de 77 metros cuadrados y un ático de 54. El edificio data de 1971 y se encuentra rodeado de propiedades que han sido adquiridas por parte del Ayuntamiento en años anteriores; además, colinda en su parte trasera con una casa terrera utilizada por trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza.

El Ayuntamiento capitalino ha ido adquiriendo poco a poco todos los inmuebles en el lado de los impares de la calle Matías Padrón en el tramo entre Pamochamoso y Carvajal. El PGO reserva este suelo para un espacio libre desde los años 90. A medida que las expropiaciones han avanzado, el Consistorio las ha ido derribando, con el objetivo de liberar toda la banda de edificaciones comprendidas entre las dos calles citadas.

Nanda Cambres y Suárez Naranjo

La construcción de un parque de unos 100 metros lineales en esta manzana permitirá «esponjar» un barrio donde los espacios libres brillan por su ausencia. La idea que contempla el PGO solo mantiene en la citada manzana los dos edificios de uso público existentes, el colegio Nanda Cambres y el centro cívico Suárez Naranjo. La idea del Cosistorio será potenciar este último espacio de cara a actividades de participación ciudadana una vez esté construida la zona verde.

Además de este inmueble cuyo proceso expropiatario acaba de arrancar, quedan pendientes el número 45 de Matías Padrón, un edificio de 1970 compuesto por 16 apartamentos; dos casas terreras de principios del siglo XX -de la tipología clásica del barrio- y otro inmueble de tres plantas con dos viviendas y un bajo comercial en la esquina con Carvajal.

El último edificio que derribó el Ayuntamiento en esta calle fue el número 47, un bloque de tres plantas y una parcela de 262 metros cuadrados. Anteriormente, demoliaron la carnicería de la esquina -abandonada desde hacía años- y el conocido Bar Cupido, uno de los tantos prostíbulos que han poblado el barrio de Arenales desde hace décadas.

Situación de marginalidad en Arenales

Precisamente, la inclusión de un parque en el corazón del barrio tiene el objetivo de eliminar la situación de marginalidad que ha rodeado estas calles durante más de medio siglo. La asociación de vecinos Pamochamoso ha solicitado en más de una ocasión que se le dé uso a los numerosos solares del barrio, aunque sea provisional para huertos urbanos u otras actividades a la espera de una reactivación inmobiliaria.

Por el momento, ya se ha puesto en marcha el proyecto Arenarte con el objetivo de convertir las calles y huecos del barrio en un lugar de convivencia reconvirtiendo los espacios urbanos en lugares menos hostiles. De hecho, ya se han realizado murales en los solares municipales donde irá este futuro parque del barrio.