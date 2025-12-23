Carolina Darias felicita la Navidad a Limpieza y Emergencias por su labor durante las fiestas

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha trasladado su felicitación navideña a los servicios municipales de Seguridad y Emergencias y al Servicio Municipal de Limpieza, a los que ha agradecido su compromiso y dedicación a lo largo del año y, de manera especial, durante las fiestas navideñas.

El mensaje se dirigió a los efectivos de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Protección Civil y los Agentes de Movilidad, a través de las emisoras de estos servicios. La alcaldesa puso en valor el papel que desempeñan para garantizar la seguridad ciudadana y el normal funcionamiento de la ciudad en unas fechas de especial actividad.

Visita al Centro Municipal de Seguridad y Emergencias

Darias acudió al Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (CEMELPA) acompañada por el concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez; la directora general del área, Rosa Rodríguez; y la jefa de la Policía Local, Carmen Delia Martín. Durante la visita, trasladó personalmente sus buenos deseos de Navidad y un próspero año 2026 a los profesionales que continúan prestando servicio durante estos días.

En su intervención, la alcaldesa destacó el trabajo continuado que desarrollan estos cuerpos durante todo el año y subrayó su especial relevancia en fechas como Nochebuena y Navidad, cuando mantienen los dispositivos operativos para que la ciudadanía pueda disfrutar de las celebraciones con tranquilidad.

Agradecimiento al Servicio Municipal de Limpieza

Con anterioridad, y junto al concejal de Limpieza, Héctor Alemán, la alcaldesa trasladó también su felicitación al personal del Servicio Municipal de Limpieza a través de la emisora del servicio. En su mensaje, reconoció el esfuerzo diario que realizan para mantener la ciudad en condiciones óptimas y responder a las necesidades de saneamiento y limpieza urbana durante las fiestas.

Darias expresó un agradecimiento especial a todos los trabajadores y trabajadoras que continúan desempeñando su labor en estas fechas, contribuyendo al bienestar colectivo y al desarrollo normal de la actividad en la ciudad durante la Navidad.