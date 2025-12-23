Carolina Darias felicita la Navidad a Limpieza y Emergencias por su labor durante las fiestas
La alcaldesa trasladó su mensaje a Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Movilidad y Limpieza Municipal
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha trasladado su felicitación navideña a los servicios municipales de Seguridad y Emergencias y al Servicio Municipal de Limpieza, a los que ha agradecido su compromiso y dedicación a lo largo del año y, de manera especial, durante las fiestas navideñas.
El mensaje se dirigió a los efectivos de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Protección Civil y los Agentes de Movilidad, a través de las emisoras de estos servicios. La alcaldesa puso en valor el papel que desempeñan para garantizar la seguridad ciudadana y el normal funcionamiento de la ciudad en unas fechas de especial actividad.
Visita al Centro Municipal de Seguridad y Emergencias
Darias acudió al Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (CEMELPA) acompañada por el concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez; la directora general del área, Rosa Rodríguez; y la jefa de la Policía Local, Carmen Delia Martín. Durante la visita, trasladó personalmente sus buenos deseos de Navidad y un próspero año 2026 a los profesionales que continúan prestando servicio durante estos días.
En su intervención, la alcaldesa destacó el trabajo continuado que desarrollan estos cuerpos durante todo el año y subrayó su especial relevancia en fechas como Nochebuena y Navidad, cuando mantienen los dispositivos operativos para que la ciudadanía pueda disfrutar de las celebraciones con tranquilidad.
Agradecimiento al Servicio Municipal de Limpieza
Con anterioridad, y junto al concejal de Limpieza, Héctor Alemán, la alcaldesa trasladó también su felicitación al personal del Servicio Municipal de Limpieza a través de la emisora del servicio. En su mensaje, reconoció el esfuerzo diario que realizan para mantener la ciudad en condiciones óptimas y responder a las necesidades de saneamiento y limpieza urbana durante las fiestas.
Darias expresó un agradecimiento especial a todos los trabajadores y trabajadoras que continúan desempeñando su labor en estas fechas, contribuyendo al bienestar colectivo y al desarrollo normal de la actividad en la ciudad durante la Navidad.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas