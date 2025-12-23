Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bimba y Lola Las PalmasAviso cierre GC-2Premios en CanariasRamírez UD Las PalmasTiempo Navidad CanariasComprueba Lotería de Navidad 2025
instagramlinkedin

Carolina Darias felicita la Navidad a Limpieza y Emergencias por su labor durante las fiestas

La alcaldesa trasladó su mensaje a Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Movilidad y Limpieza Municipal

Darias se dirige a los servicios de emergencia por radio.

Darias se dirige a los servicios de emergencia por radio. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha trasladado su felicitación navideña a los servicios municipales de Seguridad y Emergencias y al Servicio Municipal de Limpieza, a los que ha agradecido su compromiso y dedicación a lo largo del año y, de manera especial, durante las fiestas navideñas.

El mensaje se dirigió a los efectivos de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Protección Civil y los Agentes de Movilidad, a través de las emisoras de estos servicios. La alcaldesa puso en valor el papel que desempeñan para garantizar la seguridad ciudadana y el normal funcionamiento de la ciudad en unas fechas de especial actividad.

Visita al Centro Municipal de Seguridad y Emergencias

Darias acudió al Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (CEMELPA) acompañada por el concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez; la directora general del área, Rosa Rodríguez; y la jefa de la Policía Local, Carmen Delia Martín. Durante la visita, trasladó personalmente sus buenos deseos de Navidad y un próspero año 2026 a los profesionales que continúan prestando servicio durante estos días.

En su intervención, la alcaldesa destacó el trabajo continuado que desarrollan estos cuerpos durante todo el año y subrayó su especial relevancia en fechas como Nochebuena y Navidad, cuando mantienen los dispositivos operativos para que la ciudadanía pueda disfrutar de las celebraciones con tranquilidad.

Agradecimiento al Servicio Municipal de Limpieza

Con anterioridad, y junto al concejal de Limpieza, Héctor Alemán, la alcaldesa trasladó también su felicitación al personal del Servicio Municipal de Limpieza a través de la emisora del servicio. En su mensaje, reconoció el esfuerzo diario que realizan para mantener la ciudad en condiciones óptimas y responder a las necesidades de saneamiento y limpieza urbana durante las fiestas.

Noticias relacionadas y más

Darias expresó un agradecimiento especial a todos los trabajadores y trabajadoras que continúan desempeñando su labor en estas fechas, contribuyendo al bienestar colectivo y al desarrollo normal de la actividad en la ciudad durante la Navidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Cherne, marisco y solomillo: estos son los productos más vendidos en el Mercado de Vegueta para la Nochebuena

Las Palmas de Gran Canaria paga 10,5 millones en deudas de Aguas y Parques y Jardines

Las Palmas de Gran Canaria paga 10,5 millones en deudas de Aguas y Parques y Jardines

Carolina Darias felicita la Navidad a Limpieza y Emergencias por su labor durante las fiestas

Carolina Darias felicita la Navidad a Limpieza y Emergencias por su labor durante las fiestas

La pastelería de inspiración americana que llega al mercado de Vegueta y sortea un viaje para dos personas a Nueva York

La pastelería de inspiración americana que llega al mercado de Vegueta y sortea un viaje para dos personas a Nueva York

El Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria apoyan la divulgación de la historia, presente y futuro del Puerto de La Luz

El Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria apoyan la divulgación de la historia, presente y futuro del Puerto de La Luz

Ni reina ni drag: así será el nuevo concurso del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Ni reina ni drag: así será el nuevo concurso del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca bailarines y figurantes: dónde y cómo participar en el casting

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca bailarines y figurantes: dónde y cómo participar en el casting

'Música, mar y tradición': así es el espectáculo que une folclore y Navidad en Las Palmas de Gran Canaria

'Música, mar y tradición': así es el espectáculo que une folclore y Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents