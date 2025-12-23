El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca bailarines y figurantes: dónde y cómo participar en el casting

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto el proceso de selección de bailarines, figurantes y extras que participarán en las galas del Carnaval de «Las Vegas», cuya celebración está prevista entre el 23 de enero y el 1 de marzo de 2025. El casting se celebrará el sábado 3 de enero, a las 12:00 horas, en el Pabellón Félix Santana, situado en Obispo Frías.

Convocatoria y perfiles

La selección está dirigida a personas mayores de 16 años, sin límite de edad ni exigencia de trayectoria artística previa. La organización evaluará distintos perfiles en función del rol a desempeñar, diferenciando entre cuerpo de baile y extras, con criterios específicos para cada caso.

Dirección artística y responsables

El proceso estará coordinado por el director artístico, Josué Quevedo, junto a los coreógrafos Yohara Sánchez y Juanmi Hernández, quienes valorarán las capacidades escénicas y la adecuación de los aspirantes a las distintas propuestas artísticas del programa. El concejal de Carnaval, Héctor Alemán, asistirá al encuentro para saludar a las personas participantes.

Requisitos de asistencia

Las personas interesadas deberán acudir puntualmente y vestidas de negro. En el caso de los menores de edad, será obligatoria la presentación de una autorización del tutor o tutora legal. Además, quienes resulten seleccionados deberán contar con disponibilidad para asistir a los ensayos que programe la dirección artística.

Calendario del Carnaval

El casting forma parte de la planificación previa del Carnaval de «Las Vegas», una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, que volverá a concentrar una amplia programación de galas y actos públicos en la capital grancanaria durante más de un mes.