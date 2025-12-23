Cherne, marisco y solomillo: estos son los productos más vendidos en el Mercado de Vegueta para la Nochebuena

"Hay que venir a comprar al mercado; no sé por qué pero se nota hasta en la carne, el pescado y hasta en los garbanzos a granel". Así de tajante se mostraba este martes Paula Quintana, una vecina de Las Palmas de Gran Canaria que realizaba sus últimas compras en el Mercado de Vegueta para preparar la cena de Nochebuena, aunque confesaba que aún no tenía claro si iba a optar por la carne o el pescado como plato principal. Por si acaso, se llevaba de todo.

Los comerciantes de este espacio gastronómico de la capital grancanaria aseguran que el ritmo de las ventas se mantiene este año igual que en los anteriores y, a pesar de que los clásicos nunca fallan, sí se notan algunos cambios inducidos por tendencias como el veganismo.

Tradiciones familiares para la cena de Nochebuena

En la casa de Paula Quintero se reunirán 15 personas que intentarán mantener la tradición de su madre, que con la proteína de la cena de Nochebuena y Nochevieja preparaba un caldo para el día siguiente. Para este miércoles, se debate entre el codillo y el cherne, además de marisco y "el picoteo normal que se pone siempre, como jamón serrano, aceituna, queso bueno de aquí del país y montaditos", prácticamente todo ello comprado en este mercado capitalino. Y para dar el toque dulce, ya tiene preparado un surtido de turrones y elaborará "una natilla casera con galletas, chocolate y nata", una pequeña innovación en el menú, puesto que habitualmente opta por el tiramisú.

La propietaria de la carnicería donde compró el codillo, Rosi Moreno, explica que este año lo que más está vendiendo es "solomillo, vena, pollos rellenos y rotis de cerdo, que es la pata deshuesada envuelta con una malla". En esta ocasión, aunque en sus neveras ofrece carne de cordero y cabrito, ha optado por no traer grandes cantidades y combinar los encargos con la venta directa, porque reconoce que su clientela la está pidiendo un poco menos que en el pasado por el precio. "Aun así, lo que traigo lo vendo todo".

El regreso a los mercados tradicionales

La carnicera asegura que "está viniendo gente nueva", una prueba de que los mercados tradicionales están cobrando peso nuevamente frente a otro tipo de espacios gastronómicos, aunque la mayoría de sus clientes son fijos como Paula Quintero. Por su experiencia, sabe que este miércoles habrá muchas personas que se acerquen a este lugar de Vegueta para adquirir algunos de los ingredientes que cocinará para la cena de Nochebuena y aclara que el horario será el habitual y cerrará a las 14.00 horas.

Ella misma cogerá algunas piezas para su cena, un roti de cerdo y un solomillo a la mostaza, una receta que asegura que es muy sencilla y sabrosa, entre otros motivos por la calidad de la carne y la salsa que utiliza. "Hay que poner sal y pimienta a la carne y se sella y después se embadurna de mostaza -y la bandeja también- y se mete al horno. Cuando esté casi terminado, se machacan ajos y con un poco de aceite se pone por encima del solomillo. Cinco minutos después, se debe apagar el horno".

El pescado y el marisco en las cenas navideñas

Quien este año no optará por los productos que vende para el plato principal será Juan Antonio Hernández, uno de los pescaderos del Mercado de Vegueta. Aunque no faltará marisco en su mesa, este miércoles cenará carne mechada, cuenta mientras trocea varios calamares saharianos para un cliente.

Afirma que las compras "no están tan fuertes como otros años", pero son buenas. El pescado es una de las opciones más elegidas por los grancanarios para sus cenas especiales, "sobre todo el marisco, el abae, sama, calamares -que este año está habiendo mucho-, rape y cherne".

"El marisco está un poco más retenido, no se está vendiendo mucho", explica, aunque durante la mañana de este miércoles muchas personas optaban por llevarse langostinos, bogavantes y almejas, que según su tamaño se vende entre 30 y 40 euros el kilo. "No ha subido mucho el precio del marisco, apenas un euro o un euro y pico con relación al año pasado", agrega antes de presumir de que sus precios están por debajo de otros muchos lugares. "Hay que mantener y cuidar a la gente de siempre; aquí hay clientes que llevan ya 40 o 50 años viniendo", sentencia.

Clientes fieles del Mercado de Vegueta

Una de esas personas es María Carmen Marrero, que cuenta que lleva comprando en este puesto desde que se casó hace 50 años. "Voy a hacer un cherne al horno, gambas al ajillo, una pata asada y picoteo", comparte. En su casa serán doce comensales y cada uno aportará algo. Cree que los alimentos, en general, "este año están supercaros", pero su familia se merece un esfuerzo para este día especial.

Entre las personas que esperaban en la pescadería se encontraba también Óliver Déniz, que esperaba su turno para comprar "un poquito de marisquito" que su padre cocinará este miércoles junto a "algo de carne de vaca; ya veré lo que hay en la carnicería".

El auge del veganismo y el vegetarianismo

A pesar de que la carne y el pescado suelen ser las estrellas de los banquetes navideños, opciones en la alimentación como el veganismo y vegetarianismo están empezando a notarse en los puestos de verduras y frutas. Al menos eso es lo que comentaba este martes Valeria Galán, de la frutería Mañanita.

"Hemos notado muchísimo este año el tema vegano y vegetariano, y hay mucha gente mayor que nos pide consejo para recetas para sus nietos veganos".

Entre los productos más vendidos están "los pimientos, cebollitas, papitas arrugadas, brócoli, coliflor, zanahoria y calabacín", pero "donde más se nota la diferencia con el año pasado es con las frutas". En ese sentido, señala que junto a las uvas sin pipas y el caqui, lo que más se compra es fruta tropical".

Postres tradicionales de la Navidad canaria

En otro de los puestos del mercado, Rosario Diepa compraba dos bandejas de truchas de batata, una de un kilo para su casa y otra con una docena para una amiga, aunque confiesa que es la segunda vez que acude a la pastelería Mendoza para comprar este postre típico de la Navidad canaria. En su casa, las truchas serán la guinda del pastel de una cena que incluye "huevos rellenos, langostinos, la tradicional papita arrugada" y algo más que aún no tenía decidido y que pensaba comprar en Vegueta.

Al otro lado del mostrador, Pilar Castellano explicaba que "lo que más está pidiendo la clientela es la trucha de batata y la de cabello, el pastel de carne y el de cabello". Además, "desde hace unos cuantos años" comercializan "el pan de jamón, que lleva bacon, pasas, aceituna y jamón braseado", junto a tartas navideñas de frutos rojos, troncos de Navidad y tartas de queso con arándanos o dulces con pistacho, que "se ha puesto de moda entre la juventud".

Gastronomía y regalos en el Mercado de Vegueta

Y mientras unos terminan de comprar los ingredientes para su cena, otros como Milagros aprovechan la oferta gastronómica del Mercado de Vegueta para ultimar regalos. Mientras le terminaban de preparar una caja con quesos artesanos, polvorones de Tejeda, garapiñadas, miel, mermeladas y otras delicias canarias.

La suya es una mesa en la que deben incluirse alternativas para vegetarianos, aunque serán otros quienes se encarguen de llevarlas. Ella ya ha previsto con tiempo el resto del menú, que se basará en carne y pescado.