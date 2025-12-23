Detenido por robar dos motocicletas y conducir con un cuchillo de grandes dimensiones en Las Palmas de Gran Canaria
Agentes de la Policía Local arrestaron al sospechoso tras una persecución en la que el individuo circulaba de manera imprudente
Agentes de la UNE de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a una persona relacionada con el presunto robo de dos motocicletas, ha informado este martes el cuerpo policial capitalino en sus redes sociales.
El detenido conducía una de las motos de forma temeraria junto a otro individuo, cuando fue interceptado por los policías.
Además, el arrestado portaba un cuchillo de grandes dimensiones.
Un menor circulaba a alta velocidad
Por otro lado, agentes de la Unidad de Distritos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervinieron tras constatar que un menor de 15 años transitaba por la vía pública en un vehículo propulsado por motor eléctrico a más de 60 km/h.
La Policía Local recuerda que para conducir este tipo de utilitarios se requiere autorización administrativa, además de seguro obligatorio y ser mayor de edad.
