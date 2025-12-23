El Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria apoyan la divulgación de la historia, presente y futuro del Puerto de La Luz

La Marquesina del Muelle Santa Catalina, acogió ayer las Jornadas sobre “El Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria. Pasado, presente y futuro”, un evento que busca fomentar la divulgación y el conocimiento de esta infraestructura portuaria emblemática en el desarrollo económico de La Isla de Gran Canaria en el último siglo y medio hasta la actualidad.

Estas jornadas, coorganizadas por el Aula de La Naturaleza y Patrimonio Cultural Jaime O´Shanahan perteneciente al Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Sociedad de La ULPGC y Presidencia del Cabildo de Gran Canaria,financiadasdas conjuntamente por la Dirección General de Universidades e Investigación, que dirige Jafeth Alonso, de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, y por Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, reunieron a expertos, autoridades, a las comunidades universitaria y portuaria de la isla y a la sociedad en general.

El director general de Universidades e Investigación destacó la importancia de conocer y valorar la historia, presente y perspectivas de desarrollo futuro del Puerto de La Luz. “Conocer, explorar y valorar temas clave que abarcan desde la historia del Puerto de la Luz en su papel como puente comercial entre Europa, África y América, hasta su rol en la actualidad como nodo fundamental para la economía de la isla y su proyección hacia la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento continuo, es esencial para generar compromiso y orgullo por esta infraestructura portuaria que tenemos en nuestra isla”, afirmó.

Jafeth Alonso,director general de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias. / La Provincia

“Los responsables políticos debemos apoyar iniciatvas como estas cuando vienen desde el ámbito universitario. Estas jornadas del Puerto de la Luz se presentan como una cita ineludible para los profesionales del sector, las autoridades locales y todos los ciudadanos interesados en el presente y futuro de este ícono de La Isla de Gran Canaria. Mediante la reflexión sobre su pasado, la celebración de sus logros en el presente y la formulación de estrategias para su futuro, El Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria conecta directamente con nuestra propia identidad”, añadió Alonso Estupiñán.

Por otra parte, Beatriz Calzada, Presidenta de La Autoridad Portuaria de Las Palmas, expuso en estas mismas jornadas las líneas de desarrollo futuro del Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran

Canaria. “Proyectar el futuro de este puerto es explorar hacia donde va el comercio internacional. Por este motivo acabamos de aprobar el plan estratégico 2035. Nuestra prioridad es mantener la conectividad de cabotaje interinsular y con la península, ya que ese tráfico marítimo es el que nos garantiza el abastecimiento de productos de primera necesidad en la isla, como son la carne, la fruta, verduras, etc”. Asimismo estamos trabajando en la consolidación del Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria como HUB logístico, de almacenamiento y distribución rápida hacia África”.

Por su parte, Abilio Daniel García González, director del Aula de La Naturaleza y Patrimonio Cultural Jaime O´Shanahan de La ULPGC, y en este caso coorganizador y coordinador de las jornadas, señaló que el objetivo de estas jornadas es generar un espacio de análisis, refexión y debate sobre la evolución histórica, la situación actual y los desafíos futuros del Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria. Este puerto, uno de los más importantes del Atlántico y el primer puerto de España en tráfico de contenedores, ha jugado un papel crucial en la economía, el comercio y la logística internacional, así como en el desarrollo urbano y social de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En este apartado, Abilio Daniel García González, destacó, en otro orden de cosas, la colaboración en estas jornadas de la Cátedra PORMAR de La ULPGC, en la persona de su directora, la Catedrátca Lourdes Trujillo Castellano.

“Este tipo de jornadas son claves para sensibilizar y generar debates. El Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria es una parte más, de la historia, presente y futuro de esta isla, y como tal, debería incluirse como un elemento más de enseñanza en los centros educativos de las islas, con el objeto de favorecer que las futuras generaciones de canarios y canarias valoren y preserven esta infraestructura portuaria, ya no sólo como nodo económico sino también como símbolo de nuestra propia identdad”, añadió.

El Gobierno de Canarias reiteró su compromiso con el apoyo al sistema público universitario y a iniciatvas que promuevan la divulgación y difusión de nuestros elementos identitarios.