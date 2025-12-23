Una 'locura' en el día después del sorteo de Navidad en la administración premiada de Siete Palmas

El día después del sorteo de Navidad la administración número 50 de Loterías y Apuestas del Estado, ubicada en El Corte Inglés de Siete Palmas, vivió un día de "locura", tanto por quienes acudían a cobrar algún décimo premiado, como por aquellos que se acercaron a agradecer a sus propietarios el haberles agraciado con la dicha del quinto premio, el número 60649.

"Han seguido apareciendo caras conocidas a las que les notabas la alegría sin que te dijeran que habían sido agraciados", comenta a este periódico uno de sus propietarios, Juan Manuel Izquierdo, tras la 'resaca' emocional de haber repartido más de dos millones de euros. Esta administración vendió 380 décimos del afortunado número para el sorteo de Navidad.

"Ha sido la locura, todo el mundo queriendo cobrar y llevarse algo para El Niño, hemos notado además algo más de venta", añadía.

Izquierdo destaca que el cliente habitual "siempre compra" y lo sigue haciendo para los sorteos posteriores. Este martes aún le pedían el mismo número, el 60649, "pero no lo llevamos para El Niño, es exclusivo de Navidad". Las terminaciones más demandadas, fuera de esa combinación, son el 7 y el 5, "de por sí números habituales entre los clientes".

El lotero se mostraba "supercontento" tan solo de verles la alegría en la cara. "Se agradece que vengan a decirte: yo fui uno de los afortunados. Es un detalle por parte de ellos".

Entre las anécdotas del día está la de un cliente de 80 años que acudió a la administración en andador para agradecerles en persona el premio. "Lo curioso es que no lo conocíamos, nos reservaba por WhatsApp y pagaba por Bizum, se ve que debido a sus problemas de salud", pero este martes hizo un esfuerzo. Se había llevado cinco billetes para su familia.

Un ingeniero y una psicóloga

La oficina de lotería abrió sus puertas al mismo tiempo que El Corte Inglés y el número premiado, el 60649, comenzó a venderse -y a recibir abonados- desde entonces. "Nosotros cogimos la administración en 2019, antes de la pandemia por COVID, tras la jubilación del propietario anterior".

Tanto Juan Manuel como su pareja Susana Alcántara no se habían dedicado nunca antes a este oficio. "Yo soy ingeniero agrícola y mi mujer psicóloga y hemos seguido con nuestros trabajos de forma simultánea a la administración, solo que en estas fechas le dedicamos más tiempo por la demanda que hay, pero hacernos con la administración fue una manera de invertir en algo más", detalla.

El despacho de lotería, y ellos a los mandos, tienen puesta ya la mirada y la ilusión en el siguiente sorteo.