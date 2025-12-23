'Música, mar y tradición': así es el espectáculo que une folclore y Navidad en Las Palmas de Gran Canaria

La Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria acogerá el próximo sábado 27 de diciembre, a partir de las 19:30 horas, el espectáculo navideño Navidad Canaria, música, mar y tradición, una cita musical de acceso libre promovida por Turismo LPA del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El concierto contará con la participación de Parranderos de Global, junto a la cantante Luz Yamelín y el timplista Alberto González, que ofrecerán un repertorio centrado en villancicos y canciones populares canarias con arreglos contemporáneos. La duración prevista del espectáculo es de 90 minutos.

Música tradicional en un espacio céntrico

La actuación se desarrollará en uno de los principales espacios de encuentro ciudadano y comercial de la capital grancanaria, situado junto a las ramblas de Mesa y López. La ubicación refuerza el carácter abierto del evento y su integración en la actividad habitual del entorno urbano durante el periodo navideño.

Programación cultural impulsada por Turismo LPA

El concejal de Turismo, Desarrollo Local y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, señaló que esta cita se enmarca en la programación cultural que se desarrolla de forma periódica en la Plaza de España. Según explicó, este espacio acoge cada dos sábados encuentros vinculados a la música tradicional, con el objetivo de fomentar el uso del espacio público como lugar de convivencia.

Apuesta por la cultura y las tradiciones

Desde el área de Turismo se subraya que este tipo de iniciativas refuerzan una línea de trabajo centrada en la cultura, la música y las tradiciones como elementos vinculados a la vida urbana y a la oferta turística de la ciudad, especialmente en fechas señaladas como el periodo navideño.