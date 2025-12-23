Las Palmas de Gran Canaria paga 10,5 millones en deudas de Aguas y Parques y Jardines

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, convocado este 23 de diciembre en vísperas de Nochebuena, resuelve el pago de 12.397.579 euros en tres expedientes por servicios prestados en distintas áreas municipales desde el año 2021. De esa cantidad, la mayor parte pertenece a facturas del área de Parques y Jardines y el pago de sentences en relación con Emalsa. El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, recalcó sus intenciones de "pagar todas las deudas posibles" en los días restantes del año. Por ello no descarta que, además del Pleno ordinario de este viernes, se convoque otro más para el 30 de diciembre, cosa causó indignación en las filas del Partido Popular, que criticaron unas actuaciones realizadas "con prisas".

Spínola matizó que la deuda del Ayuntamiento está actualmente en 44 millones de euros, lo cual supone una "reducción sustancial" respecto al año 2023, cuando ascendía a 110 millones. En esa línea, añadió: "Espero que el año 2026 sea el último de traer expedientes".

El primero de los expedientes asciende a 880.438 euros correspondientes a tres áreas municipales: desarrollo local, agua y urbanismo, siendo esta última la que abarca la mayor cantidad, con un total de 838.282 euros. Las facturas pendientes de pago se remontan a los años 2023 y 2024, a excepción de una de 14.000 euros por unos servicios prestados en 2021. En el caso de urbanismo, se trata de diversos servicios prestados en su mayoría por una empresa que abarcó el desmonte de una ladera u obras en la calle Cantabria, entre otras.

La cifra más elevada corresponde al área de Parques y Jardines, con 7.697.010 euros divididos en 14 facturas

El segundo expediente está relacionado con seis áreas del Ayuntamiento y supone un total de 8.697.541 euros. Se distribuyen de la siguiente manera: 15.000 euros en la oficina de atención ciudadana, 6.000 euros en la administración de recursos humanos, 215.900 en Ciudad de Mar, 368.000 en Bienestar Social, 304.700 en Educación y, el importe más alto, 7.697.010 en Parques y Jardines.

Estos gastos, realizados entre 2023 y 2024, pertenecen a distintos servicios corrientes. En el caso de Parques y Jardines, con un montante superior a 7,6 millones de euros repartidos en 14 facturas, corresponden a trabajos de mantenimiento llevados a cabo en ese mismo periodo. A ello habría que sumar 3,8 millones pertenecientes a otro expediente y que, señaló Spínola, pretende traer al Pleno antes de finalizar el año en curso.

El Ayuntamiento abonará 2.819.697 a Emalsa por el pago de las tasas de tratamiento de residuos

Por último, el tercer expediente está relacionada con Emalsa y una deuda de 2.819.697 euros después de que la empresa de aguas reclamase dicho importe por la vía judicial y la sentencia lo avalase. Está asociado a la tasa por tratamiento de residuos procedentes de las depuradoras de Barranco Seco y Tamaraceite en el complejo ambiental de Salto del Negro durante un periodo que va de julio de 2023 a noviembre de 2024.

Spínola indicó que "la inmensa mayoría de los contratos del ayuntamiento empiezan a estar regularizados y han dejado de estar en nulidad", si bien todavía quedan algunos pendientes. Entre ellos se encuentra otro expediente de aguas por valor de 14,9 millones de euros que "no fue posible" traer a esta sesión debido a la "acumulación de trabajo" ligada a la carencia de funcionarios interventores. Por ese motivo, otro de los puntos que abordó el Pleno es el cambio de la normativa relativa a este puesto de trabajo para permitir una mayor flexibilidad y evitar, nuevamente, que las convocatorias de plaza queden desiertas.

Esperas para cobrar

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ironizó entender el "esfuerzo de encontrar facturas en los cajones", pero consideró que estos ingresos "sí pueden preocupar a empresas locales que están esperando desde 2023 para cobrar".

En esa misma línea, la portavoz del Partido Popular en el Pleno, Jimena Delgado, remarcó que "no se puede normalizar" el pago de facturas atrasadas. Desde el mismo grupo municipal, Diego López aludió a unas "relaciones tormentosas" con Emalsa que "no se reconducen".

Spínola destacó, en respuesta al grupo popular, que la empresa de aguas y la corporación municipal se encuentran en un "proceso de modernización y cambio de las reglas del juego", a través de un "cambio radical" en el servicio de aguas anclado a la ciudad desde 1998. Entre otras cuestiones, en lo relativo a la negociación del pago de las tasas.