El pan de jamón de La Emperatriz: el sabor venezolano que evoca la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria

Arturo Archila y Alejandra Sotillet llevan, a quienes prueban sus platos, a un viaje hacia la gastronomía de su país natal: Venezuela. Y, por estas fechas, con uno de los productos típicos que forma parte de su cena navideña, el pan de jamón, los transportan, además, a su nochebuena.

«Es como el roscón de Reyes en España, un producto de temporada muy demandado. Hay venezolanos que residen aquí que al primer bocado se le saltan las lágrimas porque les recuerda a nuestro país», comenta Arturo, copropietario junto a Alejandra de la cafetería La Emperatriz Brunch & Café, ubicada en la calle Tomás Miller.

El pan de jamón es un pan alargado, relleno de jamón braseado, bacon, aceitunas y pasas. Junto con la hallaca -similar a un tamal mexicano - de cerdo o de pollo y vegetales, la ensaladilla de gallina y la pata de cerdo asada en su jugo conforman uno de los menús tradicionales de la nochebuena venezolana.

Encargos desde noviembre

«Hemos recibido pedidos desde noviembre. Tenemos ya 200 panes de jamón listos», añaden mientras aclaran que no solo se consume el 24 de diciembre, también en Fin de Año. Bajo encargo, ellos lo venden a 28 euros la pieza.

Esta pareja, sentimental y profesional, abrió hace poco más de un año su propio negocio de hostelería en la zona cercana a Las Canteras. Dedicados a la restauración desde que llegaron a España hace ocho años el sueño de ambos fue emprender juntos su propio concepto.

Estando en el paro, Alejandra probaba una y otra vez diferentes recetas en la cocina de su casa.

Cachitos, golfeados y roles de canela, algunos de los productos que ofrecen en su establecimiento. / José Carlos Guerra

Los tradicionales cachitos fueron los primeros que salieron de sus manos. Una tarde le dio a probar uno de ellos a su suegra. «Esto está muy rico, hay que venderlo», le dijo tras comerse uno de los panecillos rellenos de jamón cocido y bacon. Alentada por ella, esa misma tarde comenzó la búsqueda de un local con el que iniciar la aventura y la producción.

Un viaje a la infancia

«En Venezuela, los cachitos se comen mucho más que la arepa, pero nadie los hace en casa porque tienen su proceso, se compran en panaderías», subrayan. Por la misma razón, no se encuentran con tanta facilidad en la Isla, algo que hizo que su demanda fuera «subiendo y subiendo», señala Alejandro.

«Y, además, cuando lo comes es como algo nostálgico, te lleva a la infancia, cuando salías del colegio, o cuando ibas a trabajar corriendo y te lo comías con un zumo o un café con leche». Pero a la receta clásica, ellos le han dado una vuelta «más gourmet» elaborando otros con pavo y queso crema y uno más canarizado: de chorizo de teror y queso.

En su andadura, la formación fue otro de los ingredientes. Ambos dieron el salto a La Coruña para formarse profesionalmente en hostelería. Una vez acabada, regresan de nuevo a Canarias.

A los cachitos les siguieron muchas cosas más. Los golfeados, roles de canela, pero elaborados con panela, matalaúva y queso tipo llanero donde lo dulce contrasta con lo salado; pero también otros alimentos propios de la dulcería venezolana.

El obrador donde comenzar

Tras los estudios, vinieron otros trabajos en restauración, pero aun como empleados, algo que combinaron con su faceta como autónomos. «En un obrador cerca de nuestra casa hacíamos todo, ya no como pruebas, sino como productos para vender». Aquel alquiler por horas en un taller artesanal les permitió entregar pedidos a domicilio y abastecer a otros restaurantes venezolanos, cuyos propietarios y trabajadores acuden ahora a La Emperatriz como clientes.

La espera mereció la pena. Tener, además, aquella pequeña «cartera» de clientes cuando simultaneaban su vida como empleados con la de emprendedores les ayudó en el camino. El ‘boca a boca’ hizo el resto.

Encontrar el local fue un ‘match’ para Alejandra. A Arturo le costó algo más porque le parecía un sitio gafado. «Ya habían pasado muchas personas diferentes antes por él y eso me echaba para atrás». El tiempo y el éxito logrado le quitó esa idea de la cabeza.

En sus baldosas blancas y negras en forma de rombo, Alejandra encontró la estética idónea para su concepto. El estilo «isabelino» encajaba a la perfección. A eso, se le sumó la ubicación, en una esquina muy transitada de los alrededores del parque Santa Catalina y Las Canteras. Una pequeña reforma, principalmente en la cocina, en la que ellos mismos se pusieron manos a la obra dieron el empujón final.

La clientela se afianza entre sus mesas. La mitad de ellos, lejos de lo que pueda parecer, canarios; un 40% venezolanos y el 10% restante turistas que frecuentan la zona. Y en la consigna de ambos, hacer disfrutar con su cocina de un sabor y de una cultura, con profundas raíces en el corazón y en la rutina de los canarios.