La pastelería de inspiración americana que llega al mercado de Vegueta y sortea un viaje para dos personas a Nueva York

La oferta gastronómica de Las Palmas de Gran Canaria continúa diversificándose con propuestas inspiradas en la repostería internacional. En este contexto, La Bastardería, una pastelería de estilo americano situada en la calle Gran Canaria, número 8, consolida su actividad en la capital grancanaria y anuncia su participación en el mercado de Vegueta entre ayer lunes, 22 de diciembre, y el 5 de enero de 2026.

Además de su local fijo, La Bastardería ha confirmado que contará con un espacio en el mercado de Vegueta durante el periodo navideño, coincidiendo con una de las épocas de mayor afluencia de público en el casco histórico de la ciudad.

El establecimiento de la calle Gran Canaria se ha especializado en productos habituales de la repostería estadounidense, adaptados al público local, y mantiene un horario amplio, de lunes a domingo, de 8:00 a 00:00 horas, lo que la convierte en una opción recurrente tanto para desayunos como para meriendas o consumo nocturno.

Publicación, este lunes, 22 de diciembre, en el Instagram de La Bastardería. / @labastarderia

Amplia variedad de productos de repostería

Entre los productos más conocidos del local se encuentran las cookies, los brownies y los bocadillos, elaboraciones que forman parte de su oferta diaria "rellenos con ingredientes 100% naturales, marcas originales y producto canario km 0", según destaca La Bastardería.

Entre los éxitos de la pastelería destacan las más de veinte variedades de galletas, con sabores que combinan referencias clásicas y opciones más actuales. Las variedades disponibles figuran propuestas como Kinder Bueno, maracuyá, cubanitos, Ferrero Rocher, Lotus, turrón, pistacho u Oreo, entre otras.

Tanto las cookies como los brownies pueden adquirirse de forma individual o en cajas surtidas para llevar, una fórmula habitual en este tipo de negocios gastronómicos y pensada para el consumo compartido.

Sorteo de un viaje para dos personas a Nueva York

De forma paralela, el establecimiento ha puesto en marcha un sorteo de un viaje a Nueva York para dos personas, con vuelos de ida y vuelta desde Gran Canaria. La iniciativa, que se gestiona a través de su perfil en redes sociales, establece como fecha límite de participación el 10 de febrero a las 23:59 horas (hora canaria), y permite elegir las fechas del viaje.

Los requisitos concretos se detallan en su cuenta oficial de Instagram (@labastarderia).