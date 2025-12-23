Platos tradicionales y comidas completas: así serán los menús de Navidad para las personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria

Los centros municipales de La Isleta, El Lasso y Gánigo ofrecerán durante las próximas semanas una programación especial de menús con motivo de la Navidad, el Fin de Año y el Día de Reyes, dirigida a personas en situación de sinhogarismo en Las Palmas de Gran Canaria. El dispositivo, organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Bienestar Social, adapta la oferta gastronómica a las fechas festivas con comidas completas y reforzadas.

Inicio con la cena de Nochebuena

La programación arranca el miércoles 24 de diciembre con una cena de Nochebuena compuesta por una selección de entrantes tradicionales, entre los que se incluyen surtidos de queso, croquetas variadas, empanada, pincho de tortilla y volovanes de ensaladilla rusa. Como plato principal se servirá vena mechada con salsa de ciruelas, acompañada de papas panaderas, y tarta de manzana como postre.

Almuerzo especial del Día de Navidad

El jueves 25 de diciembre, los centros municipales ofrecerán un almuerzo navideño que comenzará con sopa de mariscos, seguido de estofado de cordero con papas. El menú se cerrará con tarta marmoleada, elaborada con bizcocho y crema de mantequilla.

Propuesta gastronómica para Nochevieja

La cena de Nochevieja contará con un menú especial que incluye entrantes variados, como surtido de quesos, rabas de calamar, empanada gallega, croquetas y pincho de tortilla. El plato principal será redondo de pavo con salsa de carne y papas parisinas, acompañado de tarta de yema tostada como postre.

Año Nuevo y cierre con el Día de Reyes

El 1 de enero de 2026, el almuerzo de Año Nuevo ofrecerá ensaladilla rusa como primer plato y fideuá de marisco como segundo, con hojaldre de manzana de postre. La programación se completará el martes 6 de enero, Día de Reyes, con un almuerzo especial a base de sopa de pescado, carne fiesta con papas y roscón.

El servicio de restauración se presta a través de la empresa Boanva Canarias, S.L., adjudicataria del contrato municipal por un importe de 2,8 millones de euros, que contempla el refuerzo de hasta 200 menús adicionales durante las fechas navideñas. Las cenas se organizarán en dos turnos, con opción de recogida para llevar entre las 19:00 y las 20:00 horas y servicio presencial en comedor de 20:00 a 21:30 horas, garantizando así una atención continuada durante las fiestas.

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, ha señalado que “este dispositivo especial de Navidad refuerza el compromiso del Ayuntamiento de no dejar a nadie atrás, especialmente en unas fechas en las que la compañía, el cuidado y la dignidad cobran un significado aún mayor”. En este sentido, ha subrayado que “no se trata solo de ofrecer una comida, sino de generar espacios de acogida y cercanía para personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad”.