Ni el reloj ni el tráfico frenan la avalancha final de compras navideñas en Las Palmas de Gran Canaria

La cuenta atrás para la Nochebuena ha transformado las calles comerciales de Las Palmas de Gran Canaria en un escenario de frenesí navideño. Desde primeras horas de la mañana, el tráfico en la zona de Mesa y López, Santa Catalina y las calles adyacentes se ha vuelto lento, denso, casi detenido por momentos. Las compras de última hora, los regalos pendientes, el roscón olvidado o el ingrediente que falta para la cena han convertido este 23 de diciembre en una auténtica carrera contrarreloj.

Los atascos comenzaron a notarse desde media mañana y se intensificaron en torno a las 11:00 horas, especialmente en vías clave como León y Castillo, Néstor de la Torre, Presidente Alvear y Juan Manuel Durán. Asimismo, los accesos de entrada a la ciudad desde la GC-3 también han sufrido importantes retenciones. La combinación de coches particulares, guaguas y taxis, sumada a la elevada afluencia peatonal, ha generado tapones intermitentes en las principales intersecciones y accesos a parkings, donde la espera supera en algunos casos los 20 minutos.

En los semáforos, los cláxones suenan con impaciencia, mientras en las aceras el movimiento no cesa. Bolsas, abrigos, prisas, carritos de bebé y colas que salen de las tiendas, en una estampa que mezcla la ilusión navideña con la ansiedad del tiempo que se agota. Las grandes cadenas y comercios locales coinciden: “Es el día más fuerte del año”.

Congestión vehicular desde Santa Catalina hacia Mesa y López / LP/DLP

Mesa y López, epicentro del caos pre-navideño

La avenida Mesa y López, decorada con luces festivas y abarrotada de peatones, se ha convertido en un cuello de botella para la circulación. La congestión afecta también a los accesos desde las zonas de Ciudad Jardín, Alcaravaneras y Santa Catalina, donde las guaguas han sufrido retrasos en varias líneas.

Aunque algunos comercios han optado por ampliar sus horarios y reforzar el personal, el repunte de compras de última hora ha desbordado previsiones. A pesar del bullicio, el ambiente mantiene un aire de celebración y en cada esquina hay alguien deseando “Felices fiestas”.

En el Parque Santa Catalina, las calles siguen llenas de gente que hace una pausa entre compras o simplemente observa el movimiento. Las familias, los grupos de amigos y los turistas se mezclan en un ambiente vibrante y navideño, donde el reloj corre más deprisa que nunca.

Las previsiones apuntan a que el tráfico se mantendrá denso hasta que gran parte de los comercios den cierre para dar paso a las cenas familiares. Hasta entonces, la ciudad late al ritmo urgente de las últimas compras, en una coreografía caótica que se repite cada diciembre y que, a pesar de todo, forma parte del encanto de estas fechas.