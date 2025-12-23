Tensión en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria por la nueva norma de los interventores
El Ayuntamiento flexibiliza la norma de exclusividad de los funcionarios ante la urgencia para aprobar los presupuestos municipales de 2026 frente a las críticas de la oposición
Un ambiente caldeado cierra la víspera de Nochebuena en el Pleno extraordinario de Las Palmas de Gran Canaria. El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, protagonizaron un encendido rifirrafe este 23 de diciembre con motivo de la modificación de la normativa para los funcionarios interventores. Este cambio afecta a la incompatibilidad que tenían hasta ahora para compaginar su actividad con otros ayuntamientos.
Spínola explicó que era "habitual" que estos funcionarios acumulasen hasta cuatro o cinco ayuntamientos, por lo que Las Palmas de Gran Canaria estableció una normativa de exclusividad en 2016 que ahora se amplía a dos instituciones.
Escasez de recursos humanos
Delgado criticó que se convocase un pleno extraordinario "con prisas" y en una "fecha clave" para abordar este cambio normativo, cuya documentación, además, presentaba "errores formales". Asimismo, acusó al gobierno de no tener "lo más importante" para el funcionamiento de la administración pública.
Spínola achacó esta situación a la "deficiencia en todo el país" de personal habilitado y, dirigiéndose a Delgado, matizó: "Hay una escasez de recursos humanos que ustedes nos critican constantemente y, cuando intentamos corregirla, nos obstaculizan".
Los presupuestos de 2026
El concejal añadió que la urgencia de esta medida tiene que ver con la aprobación de los presupuestos de 2026, que ya se encuentran en prórroga por la falta de personal para llevarlos a trámite. Así, apuntó que esta es una vía provisional para acelerar el proceso y que en enero se convocará el puesto oficialmente.
La alcaldesa, Carlina Darias, intervino en el acalorado debate para "lamentar el tono de las intervenciones" y aclarar que se hicieron dos convocatorias públicas, pero la primera quedó desierta y la segunda fue concedida a una persona que, finalmente, renunció a ella.
