Las últimas compras navideñas en Las Palmas de Gran Canaria

El balance de los principales comercios de Triana era, durante el día de ayer lunes, 22 de diciembre, muy positivo en cuanto a afluencia de clientes se refiere. En líneas generales, los canarios se han animado esta Navidad de una forma más decidida que en 2024.

De hecho, a primera hora de la tarde, el trasiego de ciudadanos entrando y saliendo de las diferentes tiendas de alrededores convertían el tránsito por la zona en casi imposible. Concretamente, en las marcas de ropas más emblemáticas, dos de sus dependientas eran bastante contundentes en cuanto al balance de estas primeras fechas de fiestas. Así, Ainara Medina, de Mango, aseguró que los últimos días la gente había comprado mucho más que otros años en este periodo. En cuanto al tipo de prendas, la joven destacó la venta de bastante vaqueros, chaquetas, botas, pantalones, y ropa de fiestas. «Desde el Black Friday empezó a aumentar el ritmo de una forma evidente y se ha ido alargando en los últimos días». Manuel Hernández adquirió unos polos y una chaqueta en la planta de hombres. «Es cuestión de renovar el armario y yo siempre lo hago durante estas fechas», señaló. Otra dependiente de Zara se expresó en los mismos términos «aunque la lluvia nos afectó bastante en las primeras semanas de diciembre», afirmó.

Sin embargo, desde hace un par de semanas, «los clientes han aumentado sucesivamente y el ritmo se ha mantenido de forma positiva». Uno de sus clientes, Juan Antonio Jiménez, acudió con sus hijos y su mujer. «Salimos a comprar ropa, pero realmente nos reunimos para pasar un rato juntos toda la familia», afirmó.

Cultura y calzado

Este cliente añadía que están «en celebración todas las navidades». «Ayer fuimos a Las Terrazas y hoy a Triana». Y ayer compraron «desde minifaldas a petos, pasando por camisetas». También en Triana está la tienda La Molinera, que lleva doce años abierta, y donde el dueño David Hernández, regenta un negocio asociado a la cultura y centrada en el producto local con cosas de artesanía y alimentación.

La Molinera también incluye una sala de arte, donde cada mes cambian de artista. «Las ventas se han mantenido y los conciertos a pie de calle que ofrecemos durante estos días, unido a la oferta gastronómica y cultural ayudan a atraer a más clientes», señaló.

Triana y alrededores registraron este lunes un trasiego de clientes masivo hasta el punto de convertir algunas calles en intransitables

De tres de las tiendas más veteranas de la zona, pasamos a tres marcas que acaban de abrir este año y cuyas opiniones son dispares. Así, Zanaia Arbelo, en la tienda de calzado Quinn que se inauguró en junio, comentó que en el caso de los complementos no se ha producido el mismo repunte que con la ropa. «La gente está más asfixiada, pero la novedad sí atrae a mucha gente, y el hecho de que tengamos precios económicos y productos de calidad», dijo.

Lucía del Toro es también dependienta de otra nueva tienda de la zona, Brownie, que lleva diez días abierta, pero que ha tenido muy buen recibimiento. «El hecho de vender ropa especial y tener un sello de identidad nos beneficia claramente». Y, finalmente, Tania León de la tienda Stradivarius, añade que las ventas han sido mucho mejor que el año pasado. Sigue saliendo bien vaqueros y abrigos».

Precisamente, otra cliente, Patricia Merino reconocía que había adquirido «mucha chaqueta, destacando lentejuelas y terciopelo, vaqueros y sobre todo ropa con el color blanco».