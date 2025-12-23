Villancicos junto al mar: la Navidad canaria suena en la Plaza de España
La ciudad despide el año con el espectáculo ‘Música, mar y tradición’, un homenaje festivo al folclore y la identidad insular promovido por Turismo LPA
La Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria se llenará de acordes y raíces el sábado 27 de diciembre a las 19:30 horas con ‘Navidad Canaria, música, mar y tradición’, un espectáculo impulsado por Turismo LPA del Ayuntamiento capitalino que conjuga folclore, espíritu festivo y cultura popular en uno de los principales espacios de encuentro de la ciudad.
Con entrada libre, el evento propone un recorrido por villancicos y canciones tradicionales reinterpretadas con nuevos arreglos, a cargo de Parranderos de Global, la voz de Luz Yamelín y el timplista Alberto González, que ofrecerán al público una hora y media de música con sabor a tierra y salitre.
La cita forma parte del programa navideño que busca reivindicar el valor de nuestras expresiones culturales en estas fechas, con una propuesta abierta a residentes y visitantes. Como señaló el concejal de Turismo, Desarrollo Local y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, este espectáculo no solo celebra la Navidad, sino que refuerza nuestra apuesta por una identidad viva, por la música como puente de conexión entre tradición, ciudad y turismo.
El edil destacó además la consolidación de la Plaza de España como un punto de referencia para la música tradicional, gracias a la programación cultural estable que cada dos semanas reúne en este espacio a agrupaciones folclóricas del Archipiélago. “Nos ayudan a promover la identidad”, añadió.
El edil destacó además la consolidación de la Plaza de España como un punto de referencia para la música tradicional, gracias a la programación cultural estable que cada dos semanas reúne en este espacio a agrupaciones folclóricas del Archipiélago. "Eventos de estas características consolidan nuestra apuesta por un turismo ligado a la cultura, la música, las tradiciones y la vida en la ciudad" anotó el concejal.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas