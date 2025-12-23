Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villancicos junto al mar: la Navidad canaria suena en la Plaza de España

La ciudad despide el año con el espectáculo ‘Música, mar y tradición’, un homenaje festivo al folclore y la identidad insular promovido por Turismo LPA

Plaza España

Plaza España / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria se llenará de acordes y raíces el sábado 27 de diciembre a las 19:30 horas con ‘Navidad Canaria, música, mar y tradición’, un espectáculo impulsado por Turismo LPA del Ayuntamiento capitalino que conjuga folclore, espíritu festivo y cultura popular en uno de los principales espacios de encuentro de la ciudad.

Con entrada libre, el evento propone un recorrido por villancicos y canciones tradicionales reinterpretadas con nuevos arreglos, a cargo de Parranderos de Global, la voz de Luz Yamelín y el timplista Alberto González, que ofrecerán al público una hora y media de música con sabor a tierra y salitre.

La cita forma parte del programa navideño que busca reivindicar el valor de nuestras expresiones culturales en estas fechas, con una propuesta abierta a residentes y visitantes. Como señaló el concejal de Turismo, Desarrollo Local y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, este espectáculo no solo celebra la Navidad, sino que refuerza nuestra apuesta por una identidad viva, por la música como puente de conexión entre tradición, ciudad y turismo.

El edil destacó además la consolidación de la Plaza de España como un punto de referencia para la música tradicional, gracias a la programación cultural estable que cada dos semanas reúne en este espacio a agrupaciones folclóricas del Archipiélago. "Nos ayudan a promover la identidad", añadió.

El edil destacó además la consolidación de la Plaza de España como un punto de referencia para la música tradicional, gracias a la programación cultural estable que cada dos semanas reúne en este espacio a agrupaciones folclóricas del Archipiélago. "Eventos de estas características consolidan nuestra apuesta por un turismo ligado a la cultura, la música, las tradiciones y la vida en la ciudad" anotó el concejal.

Villancicos junto al mar: la Navidad canaria suena en la Plaza de España

