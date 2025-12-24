Tirma promueve la educación ambiental y creatividad escolar por el 20º aniversario del Belén de Arena de Las Canteras

La Navidad en Las Palmas de Gran Canaria vuelve a tener como uno de sus principales referentes culturales al Belén de Arena de la playa de Las Canteras, una cita que este año alcanza su 20º aniversario consolidada como uno de los eventos navideños más visitados y reconocibles de la ciudad. En esta edición especial, el tradicional nacimiento elaborado con arena incorpora una vertiente educativa dirigida a los colegios, a través de Tirma, que se suma como patrocinador, con el objetivo de acercar a los más pequeños valores como la creatividad, el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambiente.

El Belén de Arena, organizado con el respaldo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, puede visitarse durante las fiestas navideñas y se ha convertido en un ejemplo de cómo el arte efímero puede integrarse en el entorno natural sin perder su dimensión cultural y social.

Un aniversario marcado por la participación y la educación

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas que han acompañado los días previos a su apertura, el Belén de Arena abrió sus puertas con normalidad, arropado por villancicos y la expectación de cientos de personas. Las esculturas, elaboradas por artistas locales e internacionales, representan escenas tradicionales de la Navidad junto a mensajes universales de paz y convivencia. Cada figura es el resultado de semanas de trabajo minucioso para resistir el viento, la humedad y la cercanía del océano Atlántico.

Coincidiendo con esta edición conmemorativa, la empresa canaria Tirma se ha sumado como patrocinador incorporando por primera vez una acción educativa vinculada al Belén. La iniciativa se enmarca dentro de una colaboración que busca reforzar el vínculo entre tradición, cultura y sostenibilidad, sin alterar el carácter popular del evento.

Alumnos del CEIP Oasis de Maspalomas visitan el Belén de Arena de Las Canteras / La Provincia

Un concurso escolar basado en reciclaje y creatividad

La propuesta se materializó en un concurso navideño dirigido a centros educativos, en el que se animó al alumnado a diseñar elementos decorativos relacionados con la Navidad utilizando materiales reciclados y reutilizados. Entre las creaciones se encontraban belenes, estrellas, muñecos de nieve o buzones para las cartas de los Reyes Magos, siempre elaborados a partir de objetos de desecho y con un enfoque creativo.

Esta actividad tenía como finalidad fomentar desde edades tempranas la conciencia ambiental, al tiempo que se trabajaban competencias como la cooperación, la planificación y la expresión artística en el aula.

El proyecto ganador

El jurado del concurso seleccionó como ganador al CEIP Oasis de Maspalomas, cuyo alumnado de 6º de Primaria desarrolló un proyecto colectivo a partir de garrafas recicladas, retales de fieltro, tapas de plástico, churros de piscina donados y envoltorios de caramelos. Con estos materiales elaboraron flores de Pascua que, junto a tiras de iluminación LED, dieron forma a un gran corazón luminoso.

Esta instalación, que actualmente preside la fachada del centro educativo, se ha convertido en un símbolo de comunidad y participación, además de un ejemplo práctico de reutilización creativa de residuos. El proceso de elaboración del proyecto ha sido compartido por Tirma en sus canales oficiales, mostrando el trabajo realizado en el aula y la implicación del alumnado.

Alumnos del CEIP Oasis de Maspalomas visitan el Belén de Arena de Las Canteras / La Provincia

Talleres infantiles y piezas expuestas al público

Como reconocimiento al trabajo realizado, los estudiantes del centro ganador han participado en los talleres de modelado en arena que se desarrollan paralelamente al Belén de Arena. Durante estas sesiones, los niños y niñas pudieron aprender técnicas básicas de escultura y crear sus propias piezas, que pasarán a formar parte del recorrido expositivo y podrán ser vistas por el público durante las fiestas.

Con iniciativas como esta, Tirma y el Belén de Arena de Las Canteras demuestran que la Navidad también puede ser un espacio para educar en valores, cuidar el entorno y celebrar la creatividad colectiva.