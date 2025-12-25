El dispositivo de limpieza retira 1.200 kilos de residuos de las calles de Las Palmas de Gran Canaria

El dispositivo especial del Servicio Municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria para la Nochebuena ha finalizado con un balance de 1.200 kilos de residuos recogidos y 320.000 litros de agua utilizados, lo que supone 200 kilos de residuos menos que en 2024.

Según ha informado este jueves el Ayuntamiento en un comunicado, el Servicio Municipal de Limpieza empleó a 84 trabajadores y trabajadoras, así como 28 vehículos, con seis barredoras y siete camiones baldeadores, entre otros.

Principales vías de la ciudad

Los trabajos se desarrollaron en las principales vías de la ciudad, especialmente en aquellas zonas con actividad comercial, ocio nocturno o en las inmediaciones de los espacios en los que se celebraron eventos como en Vegueta, Triana, Mesa y López, el Puerto, Siete Palmas o en las inmediaciones de las áreas comerciales.

El dispositivo especial de Limpieza por el día de Navidad llevará a cabo tareas de repaso en las zonas de mayor afluencia de público por los encendidos navideños y en los alrededores de la Feria de la Navidad, ubicada en el parque de Santa Catalina, garantizando así unas condiciones óptimas de limpieza y salubridad en estas áreas clave, indica la nota.

Sin incidentes en Nochebuena

En ella se ha informado también de que la Nochebuena se ha desarrollado con normalidad en materia de seguridad, sin incidencias de consideración ni actuaciones relevantes por parte de los servicios municipales.

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha manifestado que "la coordinación entre los distintos recursos municipales ha permitido que la noche transcurriera con tranquilidad y sin situaciones destacables", y ha valorado el trabajo conjunto de los equipos de seguridad y emergencias.