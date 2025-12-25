El dispositivo de limpieza retira 1.200 kilos de residuos de las calles de Las Palmas de Gran Canaria
Los operarios han empleado 320.000 litros de agua para limpiar las principales vías de la capital grancanaria
El dispositivo especial del Servicio Municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria para la Nochebuena ha finalizado con un balance de 1.200 kilos de residuos recogidos y 320.000 litros de agua utilizados, lo que supone 200 kilos de residuos menos que en 2024.
Según ha informado este jueves el Ayuntamiento en un comunicado, el Servicio Municipal de Limpieza empleó a 84 trabajadores y trabajadoras, así como 28 vehículos, con seis barredoras y siete camiones baldeadores, entre otros.
Principales vías de la ciudad
Los trabajos se desarrollaron en las principales vías de la ciudad, especialmente en aquellas zonas con actividad comercial, ocio nocturno o en las inmediaciones de los espacios en los que se celebraron eventos como en Vegueta, Triana, Mesa y López, el Puerto, Siete Palmas o en las inmediaciones de las áreas comerciales.
El dispositivo especial de Limpieza por el día de Navidad llevará a cabo tareas de repaso en las zonas de mayor afluencia de público por los encendidos navideños y en los alrededores de la Feria de la Navidad, ubicada en el parque de Santa Catalina, garantizando así unas condiciones óptimas de limpieza y salubridad en estas áreas clave, indica la nota.
Sin incidentes en Nochebuena
En ella se ha informado también de que la Nochebuena se ha desarrollado con normalidad en materia de seguridad, sin incidencias de consideración ni actuaciones relevantes por parte de los servicios municipales.
El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha manifestado que "la coordinación entre los distintos recursos municipales ha permitido que la noche transcurriera con tranquilidad y sin situaciones destacables", y ha valorado el trabajo conjunto de los equipos de seguridad y emergencias.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas